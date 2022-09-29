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軍方派怪手拆眷村釘子戶 屋主抗爭無用眼睜睜看家沒了

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軍方派怪手拆眷村釘子戶 屋主抗爭無用眼睜睜看家沒了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

國防部今派員拆除左營合群新村釘子戶，黃姓屋主因不滿住了5、60年的家被強行拆除，在屋前表達抗爭，和軍警爆發口角，軍警派員制止黃家人，讓軍方出動的怪手順利拆屋；眼見家被毀了，黃男說，和堂哥家共有3戶，昨拆1戶時，黃男弟弟一度激動癱軟在地，黃說，今拆第2戶，目前第3戶仍訴訟中，會力抗軍方，以保家的完整性。

家住左營區合群新村的黃家偉表示，他和堂哥一家人住在當地5、60年了，他今年56歲，出生在眷村，就因為喜歡自己的家，家對家人來說有很大的意義，居住的房子雖然是眷村，但房子都是自己花錢建造，只有土地是國防部的。

黃男表示，海軍聲稱國防部擁有地上權，一家人予以尊重，雖多年前的眷改，軍方有給補償方案，一是換房子、二是換錢，但很多老眷戶不懂法律，只拿了一點錢就搬離；他控訴，房子明明是他們自己花錢蓋的，軍方卻在法院上說連建物都是他們所屬，還要他們拆屋還地。

黃男認為要住在自己的家，才有家的感覺，因此力抗國防部。國防部昨先強制拆除黃家第1戶住宅，當時黃男的弟弟在場抗爭，一度因情緒激動癱軟在地，今天上午，國防部出動怪手，續拆第2戶，黃男和弟弟以及堂弟也在現場，軍方和轄區警方出動3、40人戒備。

黃男在現場一度情緒激動，阻止警方上前，後整個人癱軟在地，被數名員警合力將其抬至陰涼處休息。

軍方派出的怪手，在優勢軍警人員保護下，順利將黃家第2戶拆除，眼見家被拆了，黃男說，目前第3戶上個月一審已判決敗訴，但黃家已委請律師，上訴至二審，希望能保住唯一的住家。

家住左營眷區的黃嘉偉抗爭不成，眼見住了5、60年的房子被國防部怪手拆除。記者石秀華／翻攝
家住左營眷區的黃嘉偉抗爭不成，眼見住了5、60年的房子被國防部怪手拆除。記者石秀華／翻攝

家住左營區合群新村的黃姓男子因國防部強行拆除住家，在現場抗爭，黃男弟弟昨在拆除現場一度因情緒激動，癱軟在地。記者石秀華／翻攝
家住左營區合群新村的黃姓男子因國防部強行拆除住家，在現場抗爭，黃男弟弟昨在拆除現場一度因情緒激動，癱軟在地。記者石秀華／翻攝

左營警分局警方在拆除黃家釘子戶的現場，派駐優勢警力，阻止抗爭的黃家人。記者石秀華／翻攝
左營警分局警方在拆除黃家釘子戶的現場，派駐優勢警力，阻止抗爭的黃家人。記者石秀華／翻攝

左營眷村釘子戶的黃家被國防部怪手拆除後，只剩殘破瓦礫。記者石秀華／翻攝
左營眷村釘子戶的黃家被國防部怪手拆除後，只剩殘破瓦礫。記者石秀華／翻攝

國防部 眷村 海軍

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