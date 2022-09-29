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台南男酒後放火燒毀租屋 還波及兩鄰居判3年6月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南曾姓男子5月19日晚間飲用酒類後，在租屋處客廳東南側附近點火後引燃易燃物，使火勢迅速蔓延，全屋燒毀至不堪使用，並延燒至相鄰兩棟民宅，曾辯稱，可能點燃的菸沒有放好，因而失火引發火災，台南地院認他放火燒燬現非供人使用的他人所有住宅處3年6月，可上訴。

曾辯稱，當天飲酒後抽菸，後來他睡著了，他點燃的菸沒有放好，因而失火引發火災，不是故意放火。律師說，長期獨居住宅，全數家當均放置屋內，難以想像曾會放火燒毀其唯一住所。

郭姓鄰居指出，曾每次喝酒都會說要放火燒房子，他聽到曾說要燒房子不只一次，有時在屋內說，有時在屋外說，他以為被告在開玩笑，哪知道曾這次直接點火。

陳姓鄰居表示，當時發現曾晾衣服那邊有火光時，大概幾10秒不到1分鐘曾走出來，因為她當下已經很緊張了，曾不慌張走出來，她以為他是燒外面那幾件衣服而已；曾打開門，她才看到整個都是火，她用水管滅火時，曾沒有協助，她還叫曾說「你趕快去找水來幫忙滅火」。

她說，問曾為什麼要放火，她之前警告他不要放火，因為她住隔壁「你會波及到我」，曾說他在燒他的東西。她表示，看到火光前，曾在家裡罵三字經、摔東西，在案發前曾說過要放火燒房子。

案經消防局人員勘察及逐層清理、挖掘起火處附近的結果，已排除「自燃性物質與自然發火」、「電器因素」引起火災的可能性。曾辯稱，可能是其點燃香菸後睡著不慎失火，且一再向員警強調有菸灰缸， 且香菸屬於微小火源，引發火災需要相當時間，認「遺留火種」引發火災的可能性甚微。

合議庭衡酌，火災發生前，僅有曾一人在住宅內，當時飲酒後情緒不穩，在屋內罵三字經、摔東西，火勢出現後，曾步出住宅，不但未向他人呼救，也未尋找滅火方法，更向鄰居表示他是在燒自己的東西，顯與一般人自身住宅失火的反應有違，且綜合相關事證，認定曾故意放火所致。

合議庭審酌，曾酒後恣意在住宅內放火，致使住宅燒毀，嚴重危害相鄰住戶生命、身體及財產安全，很不應該，並考量他否認犯行的犯後態度，迄未獲得屋主及鄰居的諒解等一切情狀，量處3年6月徒刑，可上訴。

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台南地院審酌，曾男酒後恣意在住宅內放火，致使住宅燒毀，嚴重危害相鄰住戶生命、身體及財產安全，且否認犯行，迄未獲得屋主及鄰居的諒解，量處3年6月。聯合報系資料照
台南地院審酌，曾男酒後恣意在住宅內放火，致使住宅燒毀，嚴重危害相鄰住戶生命、身體及財產安全，且否認犯行，迄未獲得屋主及鄰居的諒解，量處3年6月。聯合報系資料照

火災 台南

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