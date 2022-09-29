量刑逾400年理由曝光 李朝卿涉貪收回扣88次汙530萬
南投縣前縣長李朝卿，涉在任內利用發包莫拉克風災重建工程的機會，與妻舅簡瑞祺向承包商收取回扣，一審認定涉貪有111案，案經歷年審理後，已有17案確定，李遭判刑16年6月，已入監服刑，其中94案在去年發回更二審，其中仍有81案，被合議庭認定李收取回扣88次，貪汙金額530萬餘元，分別判刑5年6月至6年2月不等徒刑，累計刑期超過400年。
更二審審理期間，李與簡雖都否認收取回扣，辯稱「遭人誣陷」，但合議庭根據同案被告及證人證詞，以及相關工程召標、開標文件等證據，認定李、簡有收取回扣的貪汙犯行。
合議庭批評，李違法收取廠商回扣，謀取私利，不僅有愧職守，背棄縣民的託付與期待，視法律為無物，「敗壞官箴，莫此為甚」。
更二審指出，李朝卿在2005年12月20日至2012年11月30日，擔任南投縣長，任職期間，利用經辦縣府發包公用工程「99凡那比C1-011水里鄉投58線2K+500(文麓橋)道路災修復建工程監造測試工作」等案的機會，單獨或共同為公務員經辦公用工程收取回扣共88次，金額合計達530萬9926元。
另外，簡瑞祺是李朝卿的妻舅（非公務員），利用李及南投縣政府相關公務員，經辦縣府發包「101年全民運動會場地布置及獎品紀念品」等案機會，與李等人為非公務員與公務員共同經辦公用工程收取回扣共1次，金額合計達50萬元。
合議庭認定，去年最高法院發回更二審的有94案，部分是想像性競合犯的概念，有90罪認定有罪，經合併後為81罪，分別依貪汙治罪條例，判李5年6月至6年2月不等徒刑，另外有4罪，則是因證據不足，宣判無罪，另外簡的部分則是判刑6年6月，都可再上訴。
合議庭指出，更一審未審酌全案從一審審理迄今，已超過8年，符合刑事妥速審判法的減刑規定，因此撤銷更一審判決，將認定有罪的81案都依法予以減刑。
另外，因全案李已有判決16年6月確定在監執行，而此次宣判的81罪都分別判處5年6月至6年2月不等徒刑，累計刑期超過400年，不過為了顧及當事人權益，加上有罪部分還要與李之前的前案刑期合併，所以此次就不宣告應執行刑，以免浪費司法資源。
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