租名車國道飆190公里下場慘 遭吊照還要賠租車公司36萬

台中李姓男子花4500元日租1輛名車，卻在國道3號以時速190公里狂飆到被吊扣牌照6個月，租車公司以半年營業損失對李求償81萬元，李認為對方得以租車為由申請免扣牌照，反控是詐騙；法院根據雙方當時租約、事後和解內容，判李應給付公司36萬元，可上訴。

租車公司主張，李男去年10月22日和他們簽約租車，約定每天租金4500元租賃1天，該租約第4條也明定若承租人違反道路交通管理處罰條例第43條，遭主管機關站扣牌照，應由承租人負擔牌照被扣期間內之租金。

公司說，李男23日開車經國道3號南向198公里處時，因時速達190公里嚴重超速，遭台中市交通裁決處裁罰吊扣牌照6個月，依6個月不能營業損失的租金為81萬元，扣除李已給付4萬元，對他求償剩餘的77萬元。

李以書狀抗辯稱，租車公司原得以租用車為由申請免扣牌照，但卻隱瞞此情逼他簽立車輛吊牌協議書，反控對方是詐騙行為。

法院查，李男簽立的租約第4條中「如違反道交條例第43條，牌照、行照或車輛被主關機關暫扣，期間租金由承租人負擔」，因此租車公司自得依約對李求償遭吊照期間內的不能營業損失。