借友人4萬元「利息一個月4萬元」 男犯重利罪執行6月徒刑
吳姓男子借友人林女4萬元，利息1個月4萬元，簽具本票24萬元，林女因繳不起本金利息，吳男涉嫌恫嚇追討，林女畏懼報警，檢警偵辦後依重利罪嫌送辦；吳男辯稱只是朋友間借貸，利息是林女自己講的，本票也林女自己簽的；法官不採信其說法，依重利罪判刑，應執行6月，得易科罰金，可上訴。
去年8月16日年約36歲吳男在嘉義市西區湖子內某工地放款3萬元給友人林女，雙方約定借款1個月，利息為2萬元（年息為800 %）的重利，並交付雙證件影本及簽發6萬元本票供擔保，同年9月16日林女先交付利息2萬元給吳男並要求延期10天還款，吳男同意，但要多收4千5百元利息，同年月26日還款本金及利息共3萬4千5百元現金給吳男。
去年10月19日在嘉義縣鹿草鄉某產業道路上，再放款4萬元給林女，雙方約定借款1個月，利息為4萬元（年息為1200%），並要求交付汽車行照、駕照、機車駕照、汽車強制險收據等及簽發金額各為8萬元的本票3張擔保，後林女因無法如期還款引起吳男不滿，吳男涉嫌以通訊軟體LINE撥打數十通電話催討，致林女心生畏懼於11月22日向警方報案，警方將吳男帶回偵辦。警訊時警方好奇林女為何借高利貸？但林女不願說明。
吳男否認犯行並辯稱，利息是對方自己講的，本票也是對方簽給他的，他並沒有恫嚇對方，只是口氣比較兇而已。檢方偵訊後依重利罪嫌送辦。
法官認為，一般朋友間短期借款3、4萬元，通常不會要求利息，縱使有約定利息，也不至於過分離譜，但是本案借3萬元每月即須給付利息2萬元，借4萬元，每月利息為4萬元，顯然與一般朋友間的短暫借款互通有無的社會情況不符。
法官審酌，被告年輕力壯，不思以正當方式獲取財產利益，竟趁人需錢孔急之際貸予金錢而收取高額利息，導致告訴人深陷泥沼而身心備受折磨，還因此去精神科就診，足見被告的行為造成告訴人莫大壓力及精神上的痛苦，所為甚屬惡劣，其犯案手段、犯後否認犯行等，裁定犯重利罪，處有期徒刑3月，犯罪所得2萬4千5百元沒收。又犯加重重利未遂罪，處有期徒刑4月，Iphone手機沒收。應執行有期徒刑6月，可易科罰金。
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