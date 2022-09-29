量刑逾400年！南投縣前縣長李朝卿涉貪汙 更二審認犯81罪

南投縣前縣長李朝卿涉利用災後重建工程收回扣，台中高分院今更二審，仍認定81案有罪，累計徒刑超過400年。圖／本報資料照

南投縣前縣長李朝卿涉利用辦理莫拉克風災重建工程的機會，與妻舅、秘書等人，向廠商索賄，一審即認定李涉96件回扣案、15件收賄案，判刑30年、褫奪公權10年，案經歷年審理後，其中17罪已確定，認定收取回扣946萬元，判刑16年6月，另外有94罪去年發回更二審，今認定李仍涉81罪，判刑5年6月至6年2月徒刑，累計刑期加總超過400年。

李朝涉貪更二審，今天上午在台中高分院由審判長陳宏卿、法官楊文廣、簡芳潔組成的合議庭宣判，合議庭表示，發回更二審的94罪當中，有部分是想像性競合犯的概念，有90罪認定有罪，經合併後為81罪，分別依貪汙治罪條例，判刑5年6月至6年2月不等徒刑，另外有4罪，則是因證據不足，宣判無罪。

審判長陳宏卿表示，全案從一審審理後已超過8年，符合刑事妥速審判法的減刑規定，因此此次認定有罪的81罪中，都依法予以減刑。

另外，因全案李已有判決16年6月確定在監執行，而此次宣判的81罪都分別判處5年6月至6年2月不等徒刑，累計刑期超過400年，不過為了顧及當事人權益，加上有罪部分還要與李之前的前案刑期合併，所以此次就不宣告應執行刑，以免浪費司法資源。

判決指出，李朝卿在2005年至2012年擔任縣長期間，利用縣府發包風災後聯外道路災修復建、排水改善、野溪護岸、觀光等111件公共工程案，由妻舅簡瑞祺擔任白手套，向廠商收取回扣、期約或收受賄款。

最高法院2018年認定李朝卿利用莫拉克風災過後八案災後重建工程，收受946萬元回扣，判有罪定讞，法院裁定執行14年8月徒刑；其餘103案發回更審。

去年最高法院撤銷部分更一審判決，將其中94案發回台中高分院更二審，另外有17罪已定讞，判刑16年6月確定，簡確定部分，判刑6年6月。