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七旬翁返台違反居檢挨罰20萬 證據不足法官撤銷處分

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

旅居美國的76歲陳姓男子，去年5月返台居家檢疫，因台南住處需復電，聯繫水電工到宅檢修，事後認他隱瞞身分而置身染疫風險憤而報警，傍晚又被發現送餐人員未戴口罩遞交外送晚餐，陳違反防疫規定挨罰20萬，法官認證據不足外，居檢注意事項缺漏訪客會面相關規範，撤銷處分。

陳男指出，入境前已接種2劑BNT疫苗，已有抗體證明，登機時核酸檢測呈陰性，且事發後隔天依六甲區公所要求，自費至奇美醫院核酸檢驗陰性證明，足證並無傳染風險。他表示，5月6日上午水電工事件，並未有人告知水電工不能入屋修繕電力，且水電工進屋時，有佩戴口罩；下午送餐員事件，他在屋內未外出，兩人無交談且有憋氣，不構成傳染風險。

律師主張，衛生局以陳與訪客接觸時未佩戴口罩，屬未採取適當防疫措施而裁處，惟上午水電工事件，陳自始即主張有戴口罩，下午送餐員事件，雖陳訴願時指稱憋氣，但不代表未戴口罩，且依民眾錄影影像及證人證言，無法證明陳未戴口罩。律師說，2次與訪客接觸，是因復電與取餐，均屬必要行為。

衛生局指出，陳去年5月5日入境，經疾管署核發居家檢疫通知書，居家檢疫14天，即須遵守該通知及衛福部「居家隔離及居家檢疫對象應遵守及注意事項」。區公所訪視調查表就上午水電工事件、下午送餐員事件，均記載陳未戴口罩且經簽名確認，依法裁罰並無違誤。

衛生局指出，居家檢疫通知書內載明「抵台後全程佩戴口罩」、居家隔離檢疫應遵守注意事項也有「應盡量避免非必要之訪客拜訪」規定，上午陳未佩戴口罩，也未主動告知水電工其為居家檢疫者，即讓水電工進屋內；上午已經公所人員告知居家檢疫規範，下午陳仍未佩戴口罩取餐，顯有明知故犯之嫌。

台南地院指出，經傳訊水電工未到，當時陳是否戴口罩，難僅以公所訪視調查表記載、里幹事證言即認定陳當時未戴口罩。另下午送餐時，陳既稱其當時在屋內憋氣，及依影像仍可自陳住處開啟門縫，辨識其當時臉部並無佩戴口罩。

台南地院認為，復電及送餐均屬基本生活所需事項，上午水電工事件，依現有證據難以認定陳當時未佩戴口罩，另下午送餐員事件，依當時注意事項與通知書，就檢疫者在檢疫場所內訪客在場所外會面情形，既有規範缺漏，基於處罰明確性原則，自難對陳裁罰。

台南地院認為，復電及送餐均是基本生活所需，依現有證據難以認定陳男當時未佩戴口罩，且居檢注意事項缺漏在檢疫場所內訪客在場所外會面相關規範，撤銷處分。圖／本報資料照
台南地院認為，復電及送餐均是基本生活所需，依現有證據難以認定陳男當時未佩戴口罩，且居檢注意事項缺漏在檢疫場所內訪客在場所外會面相關規範，撤銷處分。圖／本報資料照

口罩 水電 居家檢疫

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