大學肄業男扮醫師騙女網友花2.2萬打消脂針 她怒告揭惡行

高雄孫姓男子大學肄業，家境勉持，竟動歪腦筋，佯稱具醫師資格，透過LINE拐騙女網友可幫忙施作消脂針療程，並收取匯款2萬2000元後便搞失聯；受害女網友提告；孫男辯，沒有詐騙，而是要轉介給朋友施作，法院勘驗相關證據後，認欺取財犯行明確，將他依詐欺取財罪，處3個月有期徒刑。

判決指出，孫男2020年2月22日，佯稱自身具醫師資格，並透過LINE向楊姓女子謊稱，可提供施打消脂針療程，但須先收取2萬2000元貨款，剩餘8000元打完消脂針後再收取。

楊女聽聞信以為真，並在同年3月6日，匯款到孫男的帳戶內，未料，對方收到款項後，隨即失聯，楊才驚覺受騙報警並提報。

勘驗楊女提供的對話截圖，文中孫男稱「我比較討厭當時當醫師時，有些年輕媽媽帶著小孩來微整」、「我要跑公會一趟」、「我的醫師執照也在（錢包）裡面」，顯見，已多次佯稱是醫師身分以取信於人。

另對話中孫男還提及，「我現在要叫貨了」、「你給我你確切要打（消脂針）的時間地點」、「我幫你打小腿好了」，也佯稱要施行消脂針的手術。