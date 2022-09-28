雲林檢警調反賄選出新招 用手機就可線上檢舉拿獎金

年底選舉將近，雲林檢警調反賄選宣導別出心裁，今天邀請更生人許家誠到虎尾布袋戲館，領銜「今日掌中劇團」演出，以活潑逗趣生動口白劇演出反賄選橋段，雲林地檢署檢察長張春暉更力推最新檢舉賄選法寶，使用手機加入雲林地檢署LINE帳號就可以檢舉，保密簡單又可領高額獎金。

張春暉表示，在手機上打開LINE APP，搜尋ID：@383trvqw，就可加入雲林地方檢察署官方LINE帳號，會由地檢署專人一對一線上諮詢，並全程保密，轄市議員、縣(市)長候選人賄選者，每一檢舉案件給與獎金500萬元；縣（市）議員候選人賄選者，每一檢舉案件給與獎金200萬元。

雲林縣警察局長李謀旺、雲林縣調查站主任張序立都到場參加並宣示反賄選決心，將全力防止金錢、暴力、幽靈人口、假訊息、境外資金等不法因素介入選舉，建立乾淨的選舉文化，也有越南、印尼新住民以及千工百業代表到場發表反賄選宣言。