家樂福收銀員監守自盜 夥丈夫、同事狂A 20萬元遭訴

桃園市張姓女子擔任家樂福內壢店收銀員，夥同丈夫、清潔工、警衛，以辦理假退貨、只針對部分商品結帳等方式，陸續得手15萬餘元，被發現後又和丈夫到另家分店行竊，又得手近3萬元商品，但事後都被店家察覺有異拆穿；桃園地檢署今依依竊盜、詐欺、背信等罪起訴取締張等4人。

檢警調查，張姓女子（38歲）原是家樂福內壢店收銀員，自2019年10月26日至2020年2月26日間，留下顧客使用禮券或禮物卡結帳時的原始明細，並重印新明細並蓋上不得退貨的「重印」章，交給顧客收執，再將蒐集到的原始明細拿給丈夫謝男（54歲）。

謝男隨後依明細到賣場拿相應物品，並未結帳，而是經由妻子負責的收銀台離開，事後再拿收據跟商品到內壢店或其他分店辦理退貨，以此得手14萬2906元。

張女2020年2月間又8度替家樂福外包清潔工李女（53歲）、警衛覃女（58歲）結帳，僅針對部分商品結帳，分別讓兩人少付1401元、1947元。內壢分店安全經理接到其他分店回報退貨異常，調閱監視器才發現實情，報警處理。

事後張女離職，2021年6月間又與謝男4度到家樂福八德店行竊，拿取高級補充品、保養品等總價2萬4971元商品後，放入保溫袋中未結帳就離去，事後遭店家發現報案。4人到案後坦承假結帳。

然而張女及謝男否認在八德店行竊，辯稱後來「不想買了」便將商品整袋放在貨架上並離去；但檢方認為，兩人若無意購買不會費心裝袋，且兩人接到警方電話，同天就折返買場拍攝含商品的塑膠袋，有違常理，且兩人離開時隨身保溫袋明顯成立體狀，應有裝東西，不採信辯詞。