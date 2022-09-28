檢調偵辦大林鎮公所割草疑弊案 鎮長簡志偉：捍衛同仁清白

嘉義縣大林鎮公所路燈公園管理所遭檢舉涉弊案，地檢署上午指揮縣調查站搜索路燈管理所，帶回前路燈管理所長、承辦人員、廠商等訊問；尋求連任無黨鎮長簡志偉下午率主管，捍衛同仁清白。

簡志偉說，代表會預算未審，同仁才會以分區塊小額採購，執行綠地維護業務，同仁依法行政，戰戰兢兢、如履薄冰，卻遭檢調辦案，對同仁和公所團隊都是打擊。

簡志偉表示，草一天比一天長，不能為了等縣府核定預算等半年，公所依公園分區塊、件數，委託民間環境維護，因代表會不審預算，讓同仁增多複雜業務，公所希望用開口契約處理，但3年來預算未核定，只能一件一件簽，業務繁瑣，過程絕對合法，結果落得被檢調偵辦，「誰還公所團隊公道？」

簡志偉質疑當檢調成為政治追殺工具，百姓如何在這塊土地安居樂業？他挺身捍衛同仁清白，呼籲有心人士殺雞儆猴，衝著他，不要傷害無辜的公所同仁。早上縣調查員搜索路燈公園管理所，帶走幾位同仁及相關文件，據了解，偵辦案件針對路燈所承辦綠地維護業務，即俗稱「割草」，以往預算通過，公所會以開口契約，將整年度綠地維護上網招標，但從2020年至今3年，代表會預算不審、不過，都要等縣府6月、7月核定預算。