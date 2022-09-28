余正煌捍衛權利！委任律師明下午3點告林智堅侵著作權

新竹市前市長林智堅深陷論文抄襲風波，捲入台大碩士論文案的余正煌委任律師今天下午發出採訪通知，將於明天下午3點到台北地方法院向林智堅先生侵害著作權案提起刑事自訴。至於是否提告妨害名譽，余委任律師說仍在討論，若取得共識會再追加提告。

余正煌因林智堅論文門事件成為焦點人物，他不滿旅美教授陳時奮曾以「翁達瑞」的筆名，多次針對林智堅論文門發表意見，稱余正煌才是真正抄襲的人，8月底委請律師向陳時奮提出涉犯妨害名譽告訴，律師還特地在訴狀上特別括號註記「筆名翁達瑞」。

余正煌的委任律師吳俊達、張祐齊、曾威凱今天下午也發出採訪通知，表示「余正煌先生對林智堅先生侵害著作權案提起刑事自訴」，將由3名委任律師現身提告，提告時間是2022年9月29日下午3點，採訪地點是台北地方法院大門口。

採訪通知也說明提告原因為「余正煌先生因林智堅先生選舉關係導致其台灣大學國發所論文遭受抄襲之不白指控，並被林智堅先生影射抄襲渠之論文初稿。後台灣大學學術倫理委員會認定林智堅先生抄襲余正煌先生之碩士論文，並撤銷林智堅先生之碩士學位，對此余正煌先生決定以刑事自訴方式捍衛自己的權利。」