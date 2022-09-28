老公騎車遭倒塌路樹砸中身亡 她請求國賠600萬三連敗

文姓男子8年前騎機車行經桃園市八德區新興路，被倒塌路樹砸中身亡，他的妻子提告請求桃園市政府、八德區公所國家賠償，一、二審均判文妻敗訴，最高法院判桃園市政府免賠確定，但將八德區公所部分廢棄發回更審，台灣高等法院更一審仍判文妻敗訴，八德區公所免賠，可上訴。

文妻提告主張，丈夫2014年12月3日凌晨2時許騎機車行經新興路段，被行道樹砸中而腦部撞擊地面受傷而死亡，而桃園市政府、八德區公所是管理行道樹的主管機關，卻種植淺根的喬木，且樹穴過小，根系無法深根而容易傾倒，又以柏油直接覆蓋樹木根部。

文妻指出，市府和區公所欠缺管理維護，僅委託無植物病蟲害專業的園藝業者管理，導致行道樹樹幹基部倒塌，斷裂處腐朽遭蟲蛀空而斷裂倒塌，認為區公所有所過失，請求賠償喪葬、醫療、機車修理費、扶養費、精神慰撫金等共837萬餘元。

一、二審均認定市府和區公所管理維護行道樹沒有疏失而判免賠，文妻不服僅就600萬元部分上訴第三審，最高法院判桃園市政府免負賠償責任確定，但將八德區公所是否該賠償部分，廢棄發回更審。