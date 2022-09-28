快訊

50歲以上可打第4劑了 莫德納次世代疫苗10月3日第2階段開打

30多歲男確診未通報看診 發病5天後喉嚨痰多、呼吸道阻塞猝死

流感疫苗10月1日分兩階段開打 可與新冠疫苗同時接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老公騎車遭倒塌路樹砸中身亡 她請求國賠600萬三連敗

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

文姓男子8年前騎機車行經桃園市八德區新興路，被倒塌路樹砸中身亡，他的妻子提告請求桃園市政府、八德區公所國家賠償，一、二審均判文妻敗訴，最高法院判桃園市政府免賠確定，但將八德區公所部分廢棄發回更審，台灣高等法院更一審仍判文妻敗訴，八德區公所免賠，可上訴。

文妻提告主張，丈夫2014年12月3日凌晨2時許騎機車行經新興路段，被行道樹砸中而腦部撞擊地面受傷而死亡，而桃園市政府、八德區公所是管理行道樹的主管機關，卻種植淺根的喬木，且樹穴過小，根系無法深根而容易傾倒，又以柏油直接覆蓋樹木根部。

文妻指出，市府和區公所欠缺管理維護，僅委託無植物病蟲害專業的園藝業者管理，導致行道樹樹幹基部倒塌，斷裂處腐朽遭蟲蛀空而斷裂倒塌，認為區公所有所過失，請求賠償喪葬、醫療、機車修理費、扶養費、精神慰撫金等共837萬餘元。

一、二審均認定市府和區公所管理維護行道樹沒有疏失而判免賠，文妻不服僅就600萬元部分上訴第三審，最高法院判桃園市政府免負賠償責任確定，但將八德區公所是否該賠償部分，廢棄發回更審。

高院更一審指出，行道樹是因當時強大風雨等不可抗力因素而傾倒，八德區公所無法預知行道樹因天候因素而倒塌，且區公所是案發後經警員通報才得知此事，認為區公所管理沒有欠缺，文妻請求國家賠償沒有理由，判文妻敗訴。

路樹倒塌砸傷騎士示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
路樹倒塌砸傷騎士示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片

行道樹 路樹

延伸閱讀

新手媽遭號誌桿壓癱不放棄 轉院找神經權威治療

「舉重金牌」搬樹遭壓癱今獲國賠1633萬 嬤淚崩：討回公道

金牌舉重國手助搬校樹遭壓半身癱瘓 「阿嬤救孫」獲國賠1633萬

恩恩爸貼通聯紀錄 斥國賠委員如何認為衛生局全力以赴

相關新聞

阮哲夫涉殺嬤二審今開庭 法官：無屍體判殺人有難度

阮哲夫涉殺祖母案，一審因無屍體，阮涉殺人罪獲判無罪，但阮涉盜領存款、保險金，遭判刑3年6月，檢方都上訴二審，阮因另涉他案...

余正煌委任律師證實：明天告林智堅違反著作權法

新竹市前市長林智堅碩士論文爭議延燒，並陸續遭台大、中華大學認定抄襲撤銷學位。台大論文案當事人余正煌委任律師張祐齊今天證實...

老公騎車遭倒塌路樹砸中身亡 她請求國賠600萬三連敗

文姓男子8年前騎機車行經桃園市八德區新興路，被倒塌路樹砸中身亡，他的妻子提告請求桃園市政府、八德區公所國家賠償，一、二審...

林佳龍競辦質疑侯友宜選辦偽造警大聲明　告發盼檢查明

新北市長侯友宜博士學歷爭議持續延燒，新北市長參選人林佳龍競選辦公室執行總幹事何博文偕同具律師身分的發言人李晏榕前往新北地...

台中毒男不想去觀察勒戒 狠咬法警手肘猛撞險奪門逃

台中蔡姓男子涉嫌吸毒今年7月到台中地檢署開庭，庭訊後檢方諭知他應依法院裁定去觀察、勒戒，但蔡竟趁隙想逃朝大門衝，林姓法警...

闖高雄廢棄眷村偷單車 她辯「撿回收」慘遭判刑

高雄陳姓女子平時靠打零工及撿拾回收維生，日前未經允許闖左營廢棄眷村，放火燒廢棄電線，又偷走3台停放在停車場的單車；事後單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。