快訊

專訪6位首屆108課綱生 學習歷程vs.大考兩頭燒...面對升學巨獸首要課題是這

非張淑娟案！民視「辣新聞」遭罰40萬 中二選區顏寬恒案是主因

獨／「5、6人關同房聞臭味吃飯」玉里醫院遭控把人當畜生 中央回應

彰檢查獲全國首件現金賄選案 檢察總長親自打氣

中央社／ 台北28日電

最高檢察署表示，彰化地檢署查獲全國首件現金賄選案，檢察總長邢泰釗今天親赴彰檢嘉勉查賄辛勞的檢察官，致贈水果並補助選舉查察業務費20萬元，支援地檢署持續推展查賄業務。

最高檢發布新聞稿指出，彰化地檢署日前接獲線報有違反選舉罷免法案件，即組成專案小組，於9月19日通知相關選民到案說明後，隨即拘提、通知參選人到案，並查扣現金新台幣1萬4500元及禮品等物。

最高檢表示，此案涉以每票500元賄選，涉嫌的嫌疑人共69人，認為犯罪嫌疑重大，諭知交保，對意圖以買票影響選舉公正者極具警惕之效。

最高檢指出，彰化地檢署除結合縣警察局、調查站及移民署專勤隊查獲全國第一件以現金買票案件，邢泰釗為此今天親自前往彰檢為檢察團隊加油打氣，致贈水果及「查賄葵花三寶典」一冊，並補助選舉查察業務費。

最高檢呼籲年底選舉將至，所有參選人切勿以身試法，請民眾共同守護台灣民主、法治社會，如遇賄選情事，請踴躍選舉，檢舉專線為0800-024-099＃4，檢舉獎金最高1000萬元，期盼全民共同營造一個乾淨的選舉環境。

彰化 賄選 邢泰釗

延伸閱讀

黃國昌開轟 屏東33鄉鎮市長24人涉貪或賄選

鄭寶清質疑對手賄選批「顏色對檢調就裝瞎」 桃檢駁：已指揮蒐證

士檢選舉查察會議 總長：重視民眾檢舉情資、即時查賄

嘉檢起訴全國首件賄選 檢察總長邢泰釗嘉勉肯定

相關新聞

老公騎車遭倒塌路樹砸中身亡 她請求國賠600萬三連敗

文姓男子8年前騎機車行經桃園市八德區新興路，被倒塌路樹砸中身亡，他的妻子提告請求桃園市政府、八德區公所國家賠償，一、二審...

大林鎮公所遭檢舉圖利廠商 鎮長簡志偉：捍衛團隊清白

嘉義縣大林鎮公所路燈公園管理所被檢舉疑圖利特定廠商，嘉義地檢署指揮嘉義縣調查站前往公所搜索，並傳喚前管理所長及承辦人員等...

闖高雄廢棄眷村偷單車 她辯「撿回收」慘遭判刑

高雄陳姓女子平時靠打零工及撿拾回收維生，日前未經允許闖左營廢棄眷村，放火燒廢棄電線，又偷走3台停放在停車場的單車；事後單...

影／男子出庭嗆原告再朝快打警噴辣椒水 同行友人攜刀也被逮

游姓男子因槍砲案昨至新北地院開庭後，揪眾在法院大門前對原告叫囂嗆聲，土城警方到場制止，游男涉嫌朝派出所所長噴辣椒水，警方...

阮哲夫涉殺嬤二審今開庭 法官：無屍體判殺人有難度

阮哲夫涉殺祖母案，一審因無屍體，阮涉殺人罪獲判無罪，但阮涉盜領存款、保險金，遭判刑3年6月，檢方都上訴二審，阮因另涉他案...

影射鍾東錦右食指斷指是出老千所致 網友觸法警立馬函送

苗栗縣長參選人鍾東錦坦承年輕時期妨害家庭、傷害以及坐黑牢等前科紀錄，卻遭到網友惡意抹黑，指為強姦、殺人，並透過臉書、社群...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。