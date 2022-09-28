彰檢查獲全國首件現金賄選案 檢察總長親自打氣

最高檢察署表示，彰化地檢署查獲全國首件現金賄選案，檢察總長邢泰釗今天親赴彰檢嘉勉查賄辛勞的檢察官，致贈水果並補助選舉查察業務費20萬元，支援地檢署持續推展查賄業務。

最高檢發布新聞稿指出，彰化地檢署日前接獲線報有違反選舉罷免法案件，即組成專案小組，於9月19日通知相關選民到案說明後，隨即拘提、通知參選人到案，並查扣現金新台幣1萬4500元及禮品等物。

最高檢表示，此案涉以每票500元賄選，涉嫌的嫌疑人共69人，認為犯罪嫌疑重大，諭知交保，對意圖以買票影響選舉公正者極具警惕之效。

最高檢指出，彰化地檢署除結合縣警察局、調查站及移民署專勤隊查獲全國第一件以現金買票案件，邢泰釗為此今天親自前往彰檢為檢察團隊加油打氣，致贈水果及「查賄葵花三寶典」一冊，並補助選舉查察業務費。

最高檢呼籲年底選舉將至，所有參選人切勿以身試法，請民眾共同守護台灣民主、法治社會，如遇賄選情事，請踴躍選舉，檢舉專線為0800-024-099＃4，檢舉獎金最高1000萬元，期盼全民共同營造一個乾淨的選舉環境。