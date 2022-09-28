闖高雄廢棄眷村偷單車 她辯「撿回收」慘遭判刑

高雄陳姓女子平時靠打零工及撿拾回收維生，日前未經允許闖左營廢棄眷村，放火燒廢棄電線，又偷走3台停放在停車場的單車；事後單車失主報案，陳女辯稱，以為沒人要才拿走，否認偷竊，但法院並未採信她說詞，依竊盜等罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，陳女去年8月6日下午2時許，騎車到左營廢棄眷村，因該處由國防部管理，趁當下入口處無人看守，未經同意闖入，並在內部放火燒廢棄電線遭清潔隊員發現並報警。未料，同年10月5日晚上9時許，陳女再度闖入眷村偷走3台單車，換算市值約1萬500元，失主發現後報警，並將她依法移送。

陳女矢口否認侵入廢棄眷村，還辯稱，只是去撿拾回收，平時也有很多人在該處散步、拔芒果、餵食小狗、撿拾東西，並沒有看到不能隨意進入的公告，且該處的3台單車，以為是別人不要的才會撿拾，沒有偷竊犯意。

依據單車失主證述，3台單車都放在停車格內，也有鎖起來，外觀上都無生鏽或看起來也不像人家不要的東西，停放處所旁也沒有廢棄物。勘驗照片法官認為該處非棄置廢棄物的回收場或垃圾場，且單車外觀完整，認竊盜犯意甚明。