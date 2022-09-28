闖高雄廢棄眷村偷單車 她辯「撿回收」慘遭判刑
高雄陳姓女子平時靠打零工及撿拾回收維生，日前未經允許闖左營廢棄眷村，放火燒廢棄電線，又偷走3台停放在停車場的單車；事後單車失主報案，陳女辯稱，以為沒人要才拿走，否認偷竊，但法院並未採信她說詞，依竊盜等罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金。
判決指出，陳女去年8月6日下午2時許，騎車到左營廢棄眷村，因該處由國防部管理，趁當下入口處無人看守，未經同意闖入，並在內部放火燒廢棄電線遭清潔隊員發現並報警。未料，同年10月5日晚上9時許，陳女再度闖入眷村偷走3台單車，換算市值約1萬500元，失主發現後報警，並將她依法移送。
陳女矢口否認侵入廢棄眷村，還辯稱，只是去撿拾回收，平時也有很多人在該處散步、拔芒果、餵食小狗、撿拾東西，並沒有看到不能隨意進入的公告，且該處的3台單車，以為是別人不要的才會撿拾，沒有偷竊犯意。
依據單車失主證述，3台單車都放在停車格內，也有鎖起來，外觀上都無生鏽或看起來也不像人家不要的東西，停放處所旁也沒有廢棄物。勘驗照片法官認為該處非棄置廢棄物的回收場或垃圾場，且單車外觀完整，認竊盜犯意甚明。
因陳女否認犯行，未能與失主達成和解，態度不佳；地院審理後，將她依侵入建築物附連圍繞之土地罪，處3個月有期徒刑；竊盜罪，處4個有期徒刑，合併執行6個月有期徒刑，得易科罰金，並沒收未扣案的單車，全案仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言