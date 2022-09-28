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影／男子出庭嗆原告再朝快打警噴辣椒水 同行友人攜刀也被逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

游姓男子因槍砲案昨至新北地院開庭後，揪眾在法院大門前對原告叫囂嗆聲，土城警方到場制止，游男涉嫌朝派出所所長噴辣椒水，警方在同行友人周男身上搜出一把折疊刀，警詢後昨將周男依恐嚇公眾罪嫌，游男依妨害公務、傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

土城警分局昨天中午12時許獲報，新北地院外及土城立體停車場前有兩派人馬，約十多位民眾聚集意圖滋事，轄區清水派出所長高裕傑率快打警力到場，以優勢警方約制雙方人馬，因槍砲案至新北地院出庭的游男（54歲）涉嫌當眾朝原告王男（43歲）噴辣椒水，卻反而噴到到場處理的所長高裕傑，遭員警當場壓制，游男同行友人周男（19歲）因涉嫌隨身攜帶折疊刀，也被警方搜出，游男與周男及同行助陣友人共15人，全數為警方帶返警局。

據了解，游男去年7月在新北市土城區中央路4段巷內，因停車問題與經營建材行的王姓男子發生肢體衝突，游男不滿對方人多勢眾，落於下風，跑回車上拿改造手槍欲逞凶，反遭眾人合力壓制並報警，警方獲報到場，在游男身上及車內起獲具殺傷力改造手槍一把，改造子彈27顆，警詢後將游男依違反槍砲罪嫌移送新北地檢署偵辦。

游男不滿與王男發生停車糾紛又持有槍枝遭警查辦，事後不僅多次對王男出言不遜，昨到新北地院出庭後，還揪眾向王男嗆聲，惡行重大，警詢後昨將游男依妨害公務、傷害罪嫌，周男依恐嚇公眾罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

游姓男子昨因槍砲案至新北地院開庭後，在地院大門口大聲叫囂嗆原告，土城警方獲報出動快打警力到場，游男涉嫌朝員警噴辣椒水，同行友人周男隨身攜帶折疊刀雙雙被逮。記者王長鼎／翻攝
游姓男子昨因槍砲案至新北地院開庭後，在地院大門口大聲叫囂嗆原告，土城警方獲報出動快打警力到場，游男涉嫌朝員警噴辣椒水，同行友人周男隨身攜帶折疊刀雙雙被逮。記者王長鼎／翻攝
游姓男子昨因槍砲案至新北地院開庭後，在地院大門口大聲叫囂嗆原告，土城警方獲報出動快打警力到場，游男涉嫌朝員警噴辣椒水，同行友人周男隨身攜帶折疊刀雙雙被逮。記者王長鼎／翻攝
游姓男子昨因槍砲案至新北地院開庭後，在地院大門口大聲叫囂嗆原告，土城警方獲報出動快打警力到場，游男涉嫌朝員警噴辣椒水，同行友人周男隨身攜帶折疊刀雙雙被逮。記者王長鼎／翻攝
游姓男子昨因槍砲案至新北地院開庭後，在地院大門口大聲叫囂嗆原告，土城警方獲報出動快打警力到場，游男涉嫌朝員警噴辣椒水，同行友人周男隨身攜帶折疊刀雙雙被逮。記者王長鼎／翻攝
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游姓男子昨因槍砲案至新北地院開庭後，在地院大門口大聲叫囂嗆原告，土城警方獲報出動快打警力到場壓制。圖／翻攝記者爆料網
游姓男子昨因槍砲案至新北地院開庭後，在地院大門口大聲叫囂嗆原告，土城警方獲報出動快打警力到場壓制。圖／翻攝記者爆料網

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