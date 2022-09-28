阮哲夫涉殺嬤二審今開庭 法官：無屍體判殺人有難度

阮哲夫涉殺祖母案，一審因無屍體，阮涉殺人罪獲判無罪，但阮涉盜領存款、保險金，遭判刑3年6月，檢方都上訴二審，阮因另涉他案，已入監服刑，二審今早開庭，受命法官針對調查證據部分再釐清，依檢方要求，製作阮與母親多年手機對話紀錄成書面譯文，也調查二分局文正所當初調查時的職務紀錄，法官坦言，全案無屍體，依殺人罪論處有難度。

台中高分院受命法官葉明松今早開庭，針對檢方聲請調查證據部分，諭令全案扣案手機內，有多年來阮與母親的對話紀錄，已存成光碟，資料龐大，因檢方認為，相關對話紀錄，涉及母子二人串證的證據，同意針對此部份製成書面文字，預計達數百頁。

另外，阮祖母有參與慈濟的活動，阮祖母出院失蹤後，慈濟師兄姐中有名姜姓退休警察，曾在2015年5月6日、7日、19日，會同第二警分局文正所的2名警員，前往阮位於北區的住所要找阮祖母，僅有第一次有進入到客廳，但當時阮態度不佳，還稱祖母已被送到療養院，但未說明何處。

檢方聲請調查當初陪同姜前往阮住處的兩名文正所警員，3次前往是否有相關職務報告或工作紀錄，以利後續釐清案情。

受命法官裁准，但也坦言，此案案情離奇，目前仍處準備程序調查證據階段，不過涉及殺人罪部分，過去少有屍體卻依殺人罪論處的，在他的印象中有一件，但該件案發現場有留下一平方公尺的血跡，而根據科學證據，人若流失該分量的血，會造成死亡結果。

法官說，阮案沒有屍體，僅有祖母牙齒，若只是依照被告說詞前後不一、供詞顛三倒四，而推論被告有殺人，「差太遠」，而過去重大殺人案件，也不乏有事隔境遷之後，被害人屍體、遺骨突然在山區、重畫區出現的狀況，希望全案「老天保佑」，讓屍骨出現，讓案子能夠繼續辦下去。