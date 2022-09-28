快訊

「高虹安事件猶如張鐵生翻版」學者嘆台版文革傷知識份子尊嚴

俄軍丟下T-90M戰車落跑 洩反導彈機密 西方如獲至寶

恭喜！韋禮安宣布和圈外女友結婚 「一起幸福地繼續前進」

內褲勒頸打死同病房患者 台南高分院改判理由出爐

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

去年2月間，嘉義縣某大型私立醫院張姓男患者被發現滿臉鮮血、頸部被內褲勒住綁在病床欄杆，遭同房張姓患者打死，一審依殺人罪判12年，不服上訴，二審認原審在量刑時未審酌張精神障礙，已使其辨識行為違法及依其辨識而行為的能力顯著減低，不符罪刑相當原則，改判8年。

台南高分院合議庭指出，張男患有妄想型思覺失調及躁鬱症，殺人行為時，因其精神障礙，已使其辨識行為違法及依其辨識而行為的能力顯著減低。然而，原審量處12年徒刑，顯然是以殺人罪法定刑10年以上徒刑為減刑基準，於可裁量最低刑度為5年至15年的情形下，竟仍科以如一般殺人罪判處徒刑的較高刑度12年，相較於一般精神狀況正常行為人而言，量刑上並無明顯差別，尚嫌過重，不符罪刑相當原則。

合議庭表示，醫師審理中證述，張男行為時雖尚未達到刑法第19條第1項因精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為能力的程度，但就百分比來說是疾病占大多數，認張男屬於嚴重耗弱的狀態，原審於量刑時未及審酌醫師證述，致未能就有利被告的量刑因子加以審酌。

因此，台南高分院就原判決關於張男殺人罪部分撤銷，改判8年，可上訴。另對醫事人員以強暴妨害執行醫療救護業務罪處3月部分則駁回，不得上訴。

至於嘉義地院綜合各項情狀，認張男有再犯或有危害公共安全之虞，已於去年10月15日，依保安處分執行法相關規定，裁定他應令入相當處所施以監護2年，所以台南高分院未再另為監護宣告。

台南高分院認為，因張男精神障礙，已使其辨識行為違法及依其辨識而行為的能力顯著減低，原審量處12年，尚嫌過重，不符罪刑相當原則，改判8年。圖／本報資料照
台南高分院認為，因張男精神障礙，已使其辨識行為違法及依其辨識而行為的能力顯著減低，原審量處12年，尚嫌過重，不符罪刑相當原則，改判8年。圖／本報資料照

殺人 躁鬱症

延伸閱讀

內褲勒頸打死同病房患者 一審12年二審改判8年

本想偷拍女友人…2少年借宿裸身沐浴、如廁全都錄 他下場慘了

馬籍女大生命案凶手判死 二審律師提量刑前社會調查

本來想賣母乳被老公反對 窮媽沒招只好賤賣女兒「原味內褲」

相關新聞

阮哲夫涉殺嬤二審今開庭 法官：無屍體判殺人有難度

阮哲夫涉殺祖母案，一審因無屍體，阮涉殺人罪獲判無罪，但阮涉盜領存款、保險金，遭判刑3年6月，檢方都上訴二審，阮因另涉他案...

余正煌委任律師證實：明天告林智堅違反著作權法

新竹市前市長林智堅碩士論文爭議延燒，並陸續遭台大、中華大學認定抄襲撤銷學位。台大論文案當事人余正煌委任律師張祐齊今天證實...

南榮科大前校長兩度改名仍敗訴 透過律師喊冤將再上訴

台南已停辦的南榮科大前校長黃甫九天（原名黃天一）、擔任特助的妻子吳洛瑜等人涉販售偽造外國大學學士及碩、博士學位證書，藉此...

告蔣萬安、柯文哲 周玉蔻改律師低調遞狀

名嘴周玉蔻原定今天上午前往台北地檢署，按鈴控告國民黨台北市長候選人立委蔣萬安與民眾黨台北市長柯文哲，不料大批媒體到場後，...

影／男子出庭嗆原告再朝快打警噴辣椒水 同行友人攜刀也被逮

游姓男子因槍砲案昨至新北地院開庭後，揪眾在法院大門前對原告叫囂嗆聲，土城警方到場制止，游男涉嫌朝派出所所長噴辣椒水，警方...

影射鍾東錦右食指斷指是出老千所致 網友觸法警立馬函送

苗栗縣長參選人鍾東錦坦承年輕時期妨害家庭、傷害以及坐黑牢等前科紀錄，卻遭到網友惡意抹黑，指為強姦、殺人，並透過臉書、社群...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。