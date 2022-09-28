影射鍾東錦右食指斷指是出老千所致 網友觸法警立馬函送

苗栗縣長參選人鍾東錦坦承年輕時期妨害家庭、傷害以及坐黑牢等前科紀錄，卻遭到網友惡意抹黑，指為強姦、殺人，並透過臉書、社群媒體散布不實訊息；警方接獲報案，發現有2人涉嫌觸犯誹謗與意圖使人不當選罪嫌，前天1人依法函送，另外1人因旅居海外，為到案說明，但透過關係發出道歉訊息。

鍾東錦競選總部發言人陳怡樺表示，針對不實言論，已交由司法偵辦以證清白，以杜絕網路霸凌。圖／鍾東錦競選總部提供 <

苗栗縣警察局9月中旬，受理縣長參選人鍾東錦委任律師提告，稱有多位匿名者，於對手陣營謝福弘LINE「幸福苗栗」網路公開社群中發言、留訊，其內容涉及誹謗、減損其委託人之名譽權、人格權，且明顯違犯公職人員選舉罷免法中意圖使人不當選之罪責。

其中網友影射鍾是砂石業者白手套，或暗指其右手食指斷指是出老千所致，但鍾早有說明是小時候幫砍柴，遭鋸子鋸傷而截指。鍾東錦競選總部發言人陳怡樺表示，針對不實言論，已交由司法偵辦以證清白，以杜絕網路霸凌。

警方調查鎖定其中數名留言者真實身分，立即通知到案說明，警詢後依違反刑法妨害名譽、公職人員選舉罷免法函移苗栗地檢署偵辦。