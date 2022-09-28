任職6年沒勞保、沒特休假 女工離職提告成功討回28萬元

王姓女子2014年3月起在服飾店任職，去年5月起因疫情影響，郭姓雇主自主停業，還砍了王女薪水，王女領不到足額薪水跟業績獎金，還發現郭男未依規定提撥勞退金，依勞基法規定寄存證信函離職。失業後，提告索討33萬元薪水及勞退金。高雄地院審理後，判郭男應付王女16萬餘元，另應提撥12.9萬元勞退金，合計28萬餘元。

判決指出，王女在服飾店擔任會計、進出貨人員，剛到職起薪僅1.8萬元，直到2015年10月才調薪為2.5萬元；去年5月，全台受新冠肺炎疫情壟罩，郭男服飾店收入受打擊，王女被告知6月不用上班，因疫情未見降溫，7月也被告知不用到班，8月僅到班11天。

王女認為，從6月至8月她僅領到3萬元薪水，且銷售獎金郭男也沒發，認為郭男刻意苛扣薪資，加上她在職期間，郭從未幫她保勞保，依勞基法14條「雇主違反勞動契約或勞工法令」、「雇主不依勞動契約給付工作報酬」等規定，寄存證信函給郭男後離職。

王女失業後，主張任職期間沒有休到1天特休假，郭男也從未提撥勞退金，甚至不當扣薪，連非自願離職單也不給，害她無法請領失業補助，蒐集資料後，向郭男索討資遣費、溢扣薪水、特休假未休工資等合計33萬餘元，另要求郭男開非自願離資單，讓她可以請領補助。

郭男挨告後反駁，稱王女和他不是雇傭關係，服飾店停業他曾詢問王女要不要上班，若到班就去倉庫染衣服，不上班就領部分薪資8000元，是王女選擇休假，且她是自請離職，怎能說他不給資遣費？

高雄地方法院審理時，法官發現王女上班前，都會撥電話給郭男「打卡」，另根據雙方訊息，郭也會交辦王女工作事項，認定兩人是雇主、勞工關係。