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余正煌委任律師證實：明天告林智堅違反著作權法
新竹市前市長林智堅碩士論文爭議延燒，並陸續遭台大、中華大學認定抄襲撤銷學位。台大論文案當事人余正煌委任律師張祐齊今天證實，明天將針對提告陳時奮案出庭，預計也將於明天正式對林智堅提出違反著作權法告訴，但部分細節仍須與其他律師討論。
關注林智堅論文抄襲事件的媒體人黃揚明昨晚在臉書PO文指出，「林智堅最近又活躍在新竹輔選了，可是，小智啊，你的論文案並沒有畫下句點。聽說，余正煌委任的律師，後天(29日)就會對你正式提告，包括侵害著作權及妨害名譽等罪⋯」
張祐齊證實表示，因為先前針對筆名「陳時奮」的翁達瑞提出涉犯妨害名譽告訴，明天將出庭，預計也將於明天正式對林智堅提出違反著作權法告訴，至於是否加告妨害名譽，3名律師還沒有達成共識，還在討論中。
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