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南榮科大前校長兩度改名仍敗訴 透過律師喊冤將再上訴
台南已停辦的南榮科大前校長黃甫九天（原名黃天一）、擔任特助的妻子吳洛瑜等人涉販售偽造外國大學學士及碩、博士學位證書，藉此護航講師升等，圖利3千多萬元，一審依貪汙、詐欺罪嫌，判黃15年、吳女4年4月，上訴二審仍判15年，委任律師林仲豪說，黃認為很冤枉，會再提上訴。
國立台北教育大學專任教授黃甫九天借調擔任南榮科技大學校長時，涉販售偽造外國大學學士及碩、博士學位證書，藉此護航講師升等，圖利3千多萬元，一審依貪汙、詐欺罪嫌，判黃15年（不得易科罰金判13年、得易科罰金判2年）。
案發後，黃也被台北教育大學以違反教師法且情節重大為由解聘，他不服提起行政訴訟，最高行政法院認為解聘處分於法有據，判黃敗訴確定。
然而，原名黃聰亮的他，案發後改名黃天一，一審期間以黃天一應訊，依貪汙、詐欺罪嫌，判他15年，不服上訴二審，未料，他於宣判前夕二度改名為黃甫九天。今天上午宣判時，審判長朗讀判決主文時，提到黃甫九天時，令聽判者滿頭霧水，連相關人士也未接獲改名通知，經查證後才知道他又改名了。
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