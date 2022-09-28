南榮科大前校長兩度改名仍敗訴 透過律師喊冤將再上訴

台南已停辦的南榮科大前校長黃甫九天（原名黃天一）、擔任特助的妻子吳洛瑜等人涉販售偽造外國大學學士及碩、博士學位證書，藉此護航講師升等，圖利3千多萬元，一審依貪汙、詐欺罪嫌，判黃15年、吳女4年4月，上訴二審仍判15年，委任律師林仲豪說，黃認為很冤枉，會再提上訴。

國立台北教育大學專任教授黃甫九天借調擔任南榮科技大學校長時，涉販售偽造外國大學學士及碩、博士學位證書，藉此護航講師升等，圖利3千多萬元，一審依貪汙、詐欺罪嫌，判黃15年（不得易科罰金判13年、得易科罰金判2年）。

案發後，黃也被台北教育大學以違反教師法且情節重大為由解聘，他不服提起行政訴訟，最高行政法院認為解聘處分於法有據，判黃敗訴確定。