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告蔣萬安、柯文哲 周玉蔻改律師低調遞狀

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

名嘴周玉蔻原定今天上午前往台北地檢署，按鈴控告國民黨台北市長候選人立委蔣萬安與民眾黨台北市長柯文哲，不料大批媒體到場後，卻傳出周玉蔻凌晨透過網媒《放言》臉書表示，自己將不會現身，改由律師前往遞狀，甚至律師也神不知鬼不覺地遞完狀便默默離開，徒留在現場守候的媒體與民眾。

民眾黨縣市議員候選人原本率隊打算跟周玉蔻嗆聲。記者蔣永佑／攝影
民眾黨縣市議員候選人原本率隊打算跟周玉蔻嗆聲。記者蔣永佑／攝影

根據周玉蔻昨晚在民視《辣新聞》節目中哭訴，自己在報導蔣家的事情時，蔣萬安他們用抹黃的方式，影射「我和陳時中有不可告人的關係；而民眾黨網軍更把她訪問陳時中的過程，做成充滿男女曖昧氣氛，讓人很噁心、很污髒的影片，外界研判她為此提告蔣、柯二人誹謗。

但周玉蔻前天跑到前中姐張淑娟提告現場攪局的行徑，已引發模仿效應，不僅民眾黨新北市議員候選人張凱鈞、桃園市議員候選人曾妍潔率眾前來嗆聲，要求「周玉蔻退出媒體」、「NCC出來面對」。

在確定周玉蔻不會現身，且她的委任律師已遞狀離去後，一位在現場準備堵周玉蔻的藍營民眾終於沉不住氣，向在場媒體怒嗆周是媒體敗類，該滾出媒體圈，並表示自己並不認識張淑娟，但前天看到張哭成那樣，自己都跟著流淚，因此今天氣不過來現場要向周玉蔻嗆聲。

另外，今天北檢大門口依然有不少深綠的周玉蔻支持者徘徊，但因周並未現身，面對民眾黨和藍營民眾高調受訪，周玉蔻支持者只能保持低調，最後各自散去，也避免了另一場可能的衝突。

有藍營民眾看不下去周玉蔻欺負張淑娟，氣憤跑來北檢堵周玉蔻。記者蔣永佑／攝影
有藍營民眾看不下去周玉蔻欺負張淑娟，氣憤跑來北檢堵周玉蔻。記者蔣永佑／攝影

周玉蔻 蔣萬安 陳時中 柯文哲 2022大選 台北市長

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