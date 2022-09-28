懷疑老婆很多「客兄」 他一刀捅死燒烤店老闆仍判20年

吊車司機吳金龍因家暴被禁止接近妻子，卻拿刀到妻子上班的燒烤店報復，在場的曾姓男子制止，被刺到臟器外露、傷重不治。一審依殺人等罪判吳20年徒刑，案件上訴，台灣高等法院今維持一審判決，仍處吳20年徒刑，可上訴。

吳金龍（58歲）因曾傷害過妻子（46歲），妻子去年聲請保護令核准，禁止吳對妻子騷擾、聯絡，兩人分居但吳時常打聽妻子住所。吳懷疑妻子與曾有染，又害女兒輕生，加上兩人有金錢糾紛，去年7月29日跑到妻子上班的燒烤店，先以祭拜女兒的麵筋罐頭砸對方，再拿預藏的刀子靠近。

曾見狀上前阻擋，吳持彈簧刀刺曾左腹部一刀，接著又轉向妻子猛刺腹部與左臀、大腿等處6次。曾倒地不起，送醫不治，妻子則撿回一命。

吳金龍否認犯罪，辯誤以為曾有凶器，是為防禦才持刀刺人，也沒有殺死妻子的意圖。一審認為吳與曾素昧平生，僅因懷疑妻子與曾有染、和妻子的金錢糾紛，就拿刀在人來人往的燒烤店前刺殺兩人，造成社會不安，判20年徒刑。