南榮科大前校長賣假學歷獲利3千萬 二審仍遭判15年

台南已停辦的南榮科大前校長黃天一、擔任特助的妻子吳洛瑜等人涉販售偽造外國大學學士及碩、博士學位證書，藉此護航講師升等，圖利3千多萬元，一審依貪汙、詐欺等罪嫌，判黃15年、吳女4年4月，上訴二審，今天宣判。

台南高分院今二審宣判，黃天一不得易科罰金判13年、得易科罰金判2年，沒收部分撤銷，另吳洛瑜則撤銷改判，不得易科罰金判3年、得易科罰金部分判1年4月

黃天一及妻子否認犯行。黃天一說，教育部禁止委外招生，才會將相關款項匯入帳戶，再提出交給校方，相關金流都有記載。他強調，當時南榮招生差，他是為了救南榮，才這麼做的。

二審審理時，傳喚教學中心劉姓主任、王姓女職員等多人出席作證，逐一釐清相關人員的外國大學學士、碩及博士學位證書、用印、收費標準等細節。

面對法官詢問國外大學加國內大學雙學位方案簡介，劉表示，是依據網路相關資訊，由他製作的；至於收費標準，王女說校長提供的。黃卻說，沒看過該簡介，也未曾討論過。法官也問為何英培爾大學授權文件等在高雄中心存放？黃說，因為有人會質疑，我們會出示給他們。

一審判決指出，黃於2012年11月至2016年8月間擔任南榮科大校長時，與其妻吳洛瑜、推廣教育台南教學中心劉姓主任、王姓女職員及外籍人士等，向民眾推銷，佯稱只要付費，並透過遠距或周末上課方式，即可取得哥斯大黎加英培爾大學相關學士、碩士、博士學位，或只要加收美金1千元，即可提早畢業，致64名被害人誤信為真，陸續報名並交付20萬至80萬多元不等費用，經外籍共犯取得偽造學位證書位及成績單。他還以偽造英培爾大學的音像紀錄藝術與音響工程碩士學位證書，參與國立台南藝術學校長遴選。

黃也利用擔任學校教評會主委兼召集人機會，陸續收受陳、楊、李、廖及程姓講師等20萬至50萬元賄款，再刻意圈選得協助升等的外審委員，或給予升等論文並協助投稿在他管理設立的期刊上，使陳等人順利升等為助理教授。

且有償或無償供升等論文給兒子、張女、吳、沈、許姓男子使用，協助投稿在其期刊上，並在履歷上捏造著作或有亞太發展研究院的工作經歷，使兒子等人順利升等為助理教授，以及捏造著術著作發表期刊，核發著作獎助金。

據調查，黃販售學位價碼20萬元至80萬元不等，不法獲利超過3500萬元，已扣押黃位在台北市建物及土地，宣告沒收犯罪所得。