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高雄男改電表省14萬度電挨告 吐60萬不法所得獲緩刑
高雄從事養殖漁業的黃姓男子，為節省電費支出，竟動歪腦筋，破壞並改裝電表，使電表計量錯誤，近半年的時間內，減少超過14萬度電，詐得60多萬元，事後遭台電人員稽查發現並告上法庭，因黃男坦承犯行，又與台電達成和解並賠償損失，獲判緩刑2年。
判決指出，黃男在高雄從事養殖漁業，為節省電費支出，去年4月15日起，破壞電表箱、電表端子蓋封印鎖，並透過改裝導致電表計量錯誤、度數短少，讓台電抄表人員計費錯誤。
直到去年10月13日台電人員發現黃男養殖漁業電表減少14萬1885度的度數，換算電費至少詐得60萬1860元，便隨即報警處理，並扣得遭破壞的電表。
警詢、偵訊時，黃男都坦承犯行，遭檢方依詐欺罪起訴，由地院以簡易判決處刑。
地院認為，黃男為貪圖減省電費，破壞並改裝電表，使計量失準，讓台電因少收電費，損及公用民生事業費用負擔的公平性，更無端將用電成本轉嫁由社會大眾承受。
考量黃男始終坦承犯行，且與台電達成和解，並履行賠償所受損害，勘認已有悔悟，加上並無前科，應已知所警惕，法院審理後，將他依詐欺得利罪，處拘役50天，得易科罰金，緩刑2年。
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