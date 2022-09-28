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欠稅1千餘萬 3根珍貴紅檜面臨拍賣
經營木材行的嘉義市林姓男子因欠繳綜合所稅1千1百餘萬元，3根約6公尺、直徑1公尺的珍貴台灣紅檜遭查封，因至今未繳納欠稅，行政執行署嘉義分署已將3根紅檜列入拍賣，將於10月4日年度「123擴大聯合拍賣會」上公開拍賣。
嘉義分署表示，年過8旬林男的父親在1987年間死亡，遺下嘉義市土地一筆，由兄弟4人繼承，之後林男等人簽訂買賣契約，約定出售他個人土地權利持分13/18，總價款4千6百萬元，國稅局依此對林男課徵個人綜合所得稅1千萬餘元及滯納金1百萬餘元。因林男逾期不繳被移送嘉義分署強制執行。執行人員因而查封3根長約6公尺、直徑約1公尺紅檜。
嘉義分署表示，今年度第4次聯合拍賣會，將於10月4日下午3時30分進行動產拍、變賣活動，拍賣的動產包括多家上市公司股票、3輛汽車、料香及檜木等。其中最引人注目就是這3根已禁止採伐珍貴樹材紅檜。
嘉義分署調查，林男的紅檜是在2016年1月22日向案外人陳姓女子購買，而陳女係向林務局標售得來，證明來源並無不法。
據悉3根紅檜價值不菲，推測底價會落在2百萬元開始競標。另當天嘉義地區法拍不動產也在同日在下午2時30分進行投標、3時開標。共有25件，包括農地、建地及建物等。
嘉義分署表示，當天分署前廣場變賣的動產包括多種全新知名品牌3C電子產品，有蘋果筆電、iPod touch、USB，還有掃地機器人；當天現場也有賣麵包、手工甜點、阿里山高山茶、濾掛咖啡、咖啡豆、零食，更有新鮮農產品玉米筍等可供選購。
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