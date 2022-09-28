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內褲勒頸打死同病房患者 一審12年二審改判8年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

去年2月間，嘉義縣某大型私立醫院張姓男患者被發現滿臉鮮血、頸部被內褲勒住綁在病床欄杆，遭同房張姓患者打死，一審認張雖患有妄想型思覺失調症，應僅是辨識力降低，尚未達到不能辨識違法行為的能力，依殺人罪判12年。台南高分院今二審改判8年。

一審判決指出，42歲張男患有妄想型思覺失調症，去年2月22日入住精神科病房，當晚11時20分至37分間，因思覺失調症發作，徒手重毆同病房67歲張姓被害人頭、胸部，再以其四角褲繞住頸部後，懸掛病床欄杆處。護理師發現後緊急救護，張男又咬傷護理師阻止救護，經其他醫護人員趕到制止，被害人翌日凌晨3時15分不治。

他坦承毆打被害人及咬傷護理師，但否認殺人、妨害醫事人員執行救護業務犯行。他辯稱，是因為被害人打呼聲太大聲，他勸阻3次後，對方出手揮拳打他，出於自我防衛才還手。至於咬傷護理師部分，他說，印象很模糊。張男及律師主張，基於防衛才出手打被害人。

一審認為，倘若被害人先出手攻擊，則被害人應是離開其病床，方能主動出手攻擊被告，經查被害人遭毆打的血跡在其病床上，再從被害人所受傷害，加上以內褲繞勒頸部造成多處骨折、出血，最終傷重不治，足以認定被告毆打力道並非輕微，並非單純教訓他人，難認被告並無殺人犯意。

經醫院精神鑑定報告，被告行為時因精神障礙導致現實判斷與行為控制能力明顯降低，但仍保有部分現實判斷能力與行為控制能力。

一審認被告案發前剛服藥不久，也知道不能隨意取人性命，應僅是辨識力降低，尚未達到不能辨識違法行為的能力，依殺人罪判處12年，又犯對醫事人員以強暴妨害執行醫療救護業務罪，處3月，可易科罰金。

去年2月間，嘉義縣某大型私立醫院張姓男患者被發現滿臉鮮血、頸部被內褲勒住綁在病床欄杆，遭同房張姓患者打死，一審依殺人罪判12年，二審今天宣判。圖／本報資料照
去年2月間，嘉義縣某大型私立醫院張姓男患者被發現滿臉鮮血、頸部被內褲勒住綁在病床欄杆，遭同房張姓患者打死，一審依殺人罪判12年，二審今天宣判。圖／本報資料照

殺人 思覺失調症

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