女編導網路貼文指「公務員性侵我的朋友」 判拘役50日

知名江姓女編導透過交友聯誼認識在鐵路局工作的男性公務員，2人發生關係後，認為對方騙她失身，在「批踢踢」論壇指「鐵路局某公務員性侵我朋友」被訴；台北地院審理，她辯無罪，法官依誹謗罪判她拘役50日，可易科罰金。

法官審理認為，江女於本案審理階段，才供稱遭男方性侵，供述前後已不一，證述難以採信，考量江女未與被害人和解、未獲對方原諒等，判她拘役，不過，江女可以上訴。

檢方指控，江女2019年7月26在批踢踢發表標題為「【爆卦】鐵路局公務員性侵我朋友」的文章，還指「鐵路局公務員性侵我朋友」、「實在是不知羞恥到了極點」，江女將男子的名字全部露出，犯刑法散布文字誹謗罪。