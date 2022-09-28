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女編導網路貼文指「公務員性侵我的朋友」 判拘役50日
知名江姓女編導透過交友聯誼認識在鐵路局工作的男性公務員，2人發生關係後，認為對方騙她失身，在「批踢踢」論壇指「鐵路局某公務員性侵我朋友」被訴；台北地院審理，她辯無罪，法官依誹謗罪判她拘役50日，可易科罰金。
法官審理認為，江女於本案審理階段，才供稱遭男方性侵，供述前後已不一，證述難以採信，考量江女未與被害人和解、未獲對方原諒等，判她拘役，不過，江女可以上訴。
檢方指控，江女2019年7月26在批踢踢發表標題為「【爆卦】鐵路局公務員性侵我朋友」的文章，還指「鐵路局公務員性侵我朋友」、「實在是不知羞恥到了極點」，江女將男子的名字全部露出，犯刑法散布文字誹謗罪。
江女否認犯行，辯稱對方以交往的名義接近她，2018年9月7日對她行性侵之實，讓她很不舒服，遭對方性侵後，因不想讓別人知道她是受害人，才以朋友遭性侵的角度去發表文章，但陳述的是自己被性侵的過程，沒有散播不實言論。
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