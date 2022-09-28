澎湖男不繳55萬酒駕罰款 名下19筆土地慘遭查封

澎湖1名張姓男子6年間多次酒駕或拒測，累積罰款達55萬多元，但他未繳交罰款，經監理站單位將全案函送行政執行署高雄分署強制執行，查封他名下的19筆土地。

據行政執行署高雄分署表示，做木工的張姓男子（51歲）因多次酒駕拒絕酒測，駕照也遭吊銷，不得考領駕照，累積6年違規應受55萬800元，但6年來他沒繳罰款，全案才移送強制執行。

今年7月張姓男子又在高雄旗津涉酒駕遇警方攔檢，拒絕酒測，警方發現他有多次酒駕紀錄，便向檢察官申請核發鑑定許可書，強制抽血檢驗，換算呼氣酒測值超標，依公共危險罪嫌移送法辦。

行政執行署高雄分署查出，張姓男子的名下，在澎湖縣七美鄉繼承19筆農牧用地，每筆土地都約持分54分之1，土地公告現值約55萬元至60萬元，立即查封他的土地，將通知他繳納罰款。行政執行署高雄分署表示，張如不繳納罰款，將拍賣他的這些持分土地。

行政執行署高雄分署表示，對於澎湖地區的酒駕或毒駕案件，已與澎湖監理站建立單一聯繫窗口，對累犯不理會執行命令，將派員到澎湖地區查訪、催繳與指界查封等強制執行程序，杜絕義務人的僥倖心態。

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