偷載差勤紀錄討加班費 女員工遭判拘役30天

25歲趙女在新北市板橋區一間餐酒館上班，趁老闆不注意時登入餐酒館後台系統並下載員工出勤紀錄，與其他員工持出勤紀錄索討加班費，遭老闆提告。趙女稱是為討加班費才會出此下策，但新北地方法院認為她應循正當管道向勞工局檢舉，依妨害電腦使用罪處拘役30天，可易科罰金。

檢方調查，趙女前年中午趁老闆不注意時，在打工的餐酒館內登入只有老闆可以使用的「ICHEF」後台系統查看餐酒館員工出勤紀錄並下載，再和另兩名員工以出勤紀錄向老闆索討加班費，老闆事後提告妨害電腦使用。

趙女坦承未經老闆同意就登入後台系統，但喊冤稱是因為她曾多次向老闆索取出勤紀錄，都被以沒有留存為由拒絕，她上網查詢後才知道後台系統有完整出勤紀錄，才登入後台系統並下載出勤紀錄，藉此向老闆索討該拿的加班費，目的是為了主張自己權益，並非無故。