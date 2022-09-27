快訊

故人言盡身先去：安倍國葬追悼的「長州典故」

女大生感冒打點滴癱瘓纏訟10年 三總醫護判賠1551萬

偷載差勤紀錄討加班費 女員工遭判拘役30天

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

25歲趙女在新北市板橋區一間餐酒館上班，趁老闆不注意時登入餐酒館後台系統並下載員工出勤紀錄，與其他員工持出勤紀錄索討加班費，遭老闆提告。趙女稱是為討加班費才會出此下策，但新北地方法院認為她應循正當管道向勞工局檢舉，依妨害電腦使用罪處拘役30天，可易科罰金。

檢方調查，趙女前年中午趁老闆不注意時，在打工的餐酒館內登入只有老闆可以使用的「ICHEF」後台系統查看餐酒館員工出勤紀錄並下載，再和另兩名員工以出勤紀錄向老闆索討加班費，老闆事後提告妨害電腦使用。

趙女坦承未經老闆同意就登入後台系統，但喊冤稱是因為她曾多次向老闆索取出勤紀錄，都被以沒有留存為由拒絕，她上網查詢後才知道後台系統有完整出勤紀錄，才登入後台系統並下載出勤紀錄，藉此向老闆索討該拿的加班費，目的是為了主張自己權益，並非無故。

法官認為，趙女應依據勞動事件法規定，循合法管道向老闆取得完整出勤紀錄，但趙女卻選擇違法登入後台系統，還將出勤紀錄下載並傳送，犯罪事實明確，考量趙女犯案目的是為爭取勞工權利，依妨害電腦使用罪處拘役30天，可易科罰金。

趙姓女員工因向餐酒館老闆索討加班費，皆被以出勤紀錄未留存為由拒絕，憤而偷登餐酒館後台下載差勤紀錄，反因此挨告妨害電腦使用罪，被判拘役30天。聯合報系資料照
趙姓女員工因向餐酒館老闆索討加班費，皆被以出勤紀錄未留存為由拒絕，憤而偷登餐酒館後台下載差勤紀錄，反因此挨告妨害電腦使用罪，被判拘役30天。聯合報系資料照

加班費 勞動事件法

延伸閱讀

堂兄弟在高雄餐酒館爆衝突！不告自家人卻堅持告老闆

高職中輟佯稱醫學院肄業補習班任教 領薪1萬2判拘役須罰5萬

捷運上偷拍隔壁女乘客裙底 男子判拘役50天

男工人感染新冠肺炎 居隔期間竟到藥局買藥判拘役50天

相關新聞

快篩、口罩採購疑涉弊 竹縣新豐鄉鄉長、主秘等5人聲押禁見

法務部廉政署與新竹地檢署，昨天持搜索票，無預警前往新竹縣新豐鄉公所及相關處所共24處進行搜索，帶回鄉長許秋澤、主任秘書劉...

把軍人、公務機密當籌碼換大陸甜頭 總統特勤舅甥甘當共諜

曾擔任前總統蔣經國、李登輝隨扈的孫翰方遭中國大陸吸收，被控教唆在總統府特勤中心任職軍官的外甥王文彥刺探總統蔡英文接見美、...

女大生感冒打點滴癱瘓纏訟10年 三總醫護判賠1551萬

汪姓女子15年前感冒到三總澎湖分院就診，周姓醫師給予抗生素治療，又囑託鮑姓護理師注射葡萄糖酸鈣，未注意兩者不得混用，導致...

偷載差勤紀錄討加班費 女員工遭判拘役30天

25歲趙女在新北市板橋區一間餐酒館上班，趁老闆不注意時登入餐酒館後台系統並下載員工出勤紀錄，與其他員工持出勤紀錄索討加班...

涉風紀問題？新湖分局2資深警 遭竹檢調搜索帶回

新竹縣調查站在新竹地檢署檢察官指揮下，今天上午持搜索票，前往新湖警分局張姓與何姓巡佐住處搜索，並將兩人帶回問訊。至於牽涉...

魏如昀和前東家官司仍未了 法院判她免賠500萬違約金

歌手魏如昀和前東家動靜音樂官司未了，動靜音樂認為魏如昀在合約期間未回覆工作通知、未出席演出活動，提告求償500萬元違約金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。