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女大生感冒打點滴癱瘓纏訟10年 三總醫護判賠1551萬

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

汪姓女子15年前感冒到三總澎湖分院就診，周姓醫師給予抗生素治療，又囑託鮑姓護理師注射葡萄糖酸鈣，未注意兩者不得混用，導致汪女癲癇發作、休克，四肢癱瘓。一、二審判院方要賠償汪女千萬元，但更一審、更二審認定醫院無疏失免賠，高雄高分院更三審再認定醫師、護理師有疏失，判醫護及三總要賠償1551萬餘元。

判決指出，目前33歲的汪女就讀大學時年僅19歲，2008年5月21日因感冒未癒，到三總澎湖分院就醫，周姓醫師診察後，認為汪女是右側急性腎盂腎炎，住院給予第三代頭孢子菌類抗生素治療，隔日上午，再開醫囑注射葡萄糖酸鈣，並由鮑姓護理師以靜脈點滴注射，當天中午汪女就血壓降低、癲癇發作及休克等現象。

汪女經緊急轉送至奇美醫院治療，仍因缺氧性腦病變而兩側肢體癱瘓，汪女主張周姓醫師未注意抗生素不能與含鈣溶劑併用，需要在第三代抗生素注射48小時候才可給予，且鮑女調整點滴速度過快，造成她昏迷休克、全身癱瘓，提告對院方、周姓醫師、護理師求償1551萬1722萬元。

澎湖地方法院一審認為鮑女有疏失、醫師則無，判三總及鮑女應賠償1321萬餘元，汪女不服上訴，高雄高分院審理後，判周姓醫師也有責任，與護理師、醫院應賠償汪女1551萬餘元。

但更一審、更二審逆轉，認為醫院及醫師、護理師符合一般醫療常規及醫療水準，兩人均無疏失，判周姓醫師、鮑姓護理師免賠。

此案從2012年纏訟至今超過10年，案經最高法院撤銷發回，高雄高分院更三審合議庭認為，當時衛生署提醒第三代抗生素，應避免在48小時內接續使用葡萄糖酸鈣，且藥品仿單也有警語，周姓醫師卻未針對當時併用葡萄糖酸鈣必要性，提出醫學學理或相關醫學文獻佐證，違背藥品「仿單核准適應症外的使用」原則，認定醫師有疏失。

鮑姓護理師部分，合議庭認為鮑女在點滴加入葡萄糖酸鈣前，未以可相容溶液沖洗點滴輸液套，導致藥物沉澱，且在發現管路阻塞、內容物混濁時也未停止輸注，反而加快點滴速度，違反醫療上必要的注意義務，與汪女所受傷害有因果關係。

更三審合議庭認為醫師、護理師及三總院方均有疏失，改判周姓醫師、鮑姓護理師及三總應連帶賠償汪女1551萬餘元。仍可上訴。

三軍總醫院澎湖分院外觀。本報資料照片
三軍總醫院澎湖分院外觀。本報資料照片

醫師 護理師 抗生素

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