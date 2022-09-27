涉風紀問題？新湖分局2資深警 遭竹檢調搜索帶回

新竹縣調查站在新竹地檢署檢察官指揮下，今（27）日上午持搜索票，前往新湖警分局張姓與何姓巡佐住處搜索，並將兩人帶回問訊。圖／新竹縣警局提供

新竹縣調查站在新竹地檢署檢察官指揮下，今天上午持搜索票，前往新湖警分局張姓與何姓巡佐住處搜索，並將兩人帶回問訊。至於牽涉案件是否與風紀有關，新湖分局表示，還須了解，將秉持毋枉毋縱態度，全力配合檢調調查。

新湖分局表示，2名巡佐年紀均約50歲，分別為新豐分駐所的張姓巡佐及湖鏡派出所的何姓巡佐、兼副所長，2人平常工作表現正常，服務年資已有28年。

新竹縣調站今天上午8時許，持搜索票會同縣警局、分局督察科人員，前往新豐分駐所張姓巡佐及湖鏡派出所何姓巡佐兼副所長兩人住處搜索，兩人遭帶回調查，直到27日下午仍持續問訊中。

不過兩人涉及何種案件，警方表示內部並不知情，目前靜待檢調調查結果中，分局也秉持毋枉毋縱態度，配合檢調單位調查。