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魏如昀和前東家官司仍未了 法院判她免賠500萬違約金
歌手魏如昀和前東家動靜音樂官司未了，動靜音樂認為魏如昀在合約期間未回覆工作通知、未出席演出活動，提告求償500萬元違約金，台北地方法院今駁回動靜音樂的請求，判魏如昀免賠，可上訴。
魏如昀2018年8月間和動靜音樂簽約，合約至2023年8月底止，但動靜音樂主張，魏如昀在2019年7月間突然不回應公司安排活動的邀約訊息，更以存證信函終止契約，但魏如昀解約前多次沒有回覆公司安排的工作通知，例如未回應是否出席台中演出，但當天卻僅和自己的人員前往，未偕同公司人員出席活動。
動靜音樂指出，魏如昀片面終止合約，也違反合約約定，可向魏如昀請求懲罰性違約金，又魏如昀是創作歌手出道，代言化妝品、耳機品牌時卻拒絕創作歌曲，認定魏如昀違反雙方契約內容，要求賠償500萬元違約金。
魏如昀反駁，雙方契約沒有規定她出席任何活動皆須公司人員陪同，法院開庭時，魏如昀律師也表示她當時皆透過助理聯繫動靜音樂公司，並沒有不回覆工作通知，也沒有不出席活動。
台北地院指出，依照雙方契約規定，並沒有約定魏如昀參加活動需要公司人員陪同，且魏如昀也確實也出席台中演出；另動靜音樂沒有舉證魏如昀明確拒絕參加公司安排的工作，且另案判決均認定魏如昀是有正當理由終止契約，認為魏如昀免賠違約金，判動靜音樂敗訴。
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