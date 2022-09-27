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為長輩出頭開槍殺人 凶嫌判賠死者父母1161萬元
楊姓男子與張姓男子因漁獲糾紛，去年9月間在台南七股談判，張持電擊棒毆打楊，楊同居人女兒的男友謝啟文見狀持鋼管槍朝張右上腹擊發傷重不治，一審判無期，二審時他提出百萬支票以求和解，當庭遭退還但已展現誠意而改判18年。死者父母向他求償1445萬多元，一審判賠1161萬多元。
死者張男父母提起刑事附帶民事訴訟，張男父母主張，兒子醫療費4萬多元、喪葬費20萬元外，也因兒子死亡，兩人分別受有扶養費395萬多元、426萬多元損失，及請求精神慰撫金各300萬元損失。因此，張男父母主張謝啟文應各給付719萬多元、726萬多元，合計1445萬多元。
台南地院民事庭審理期間，謝啟文則因案羈押中，經院方通知，他表示不願出庭辯論，所以未予提解到庭進行辯論。
台南地院認為，張父請求謝啟文賠償醫療費4萬多元、喪葬費20萬元、各自扶養費395萬多元及426萬多元，自屬有據。
但對精神慰撫部部分，法官審酌兩造財產狀況，認死者父母各請求200萬元的損害賠償為適當。同時，死者父母分別已領得台南地檢署犯罪被害人補償審議委員會補償金54萬多元、30萬元，不得再請求而應予扣除。
最後，台南地院判謝啟文應給付張父565萬多元、張母596萬多元，合計1161萬元多元，可上訴。
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