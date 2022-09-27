總統前隨扈教唆特勤外甥刺探蔡總統行程 2人淪共諜遭判刑

曾擔任前總統蔣經國、李登輝隨扈的孫翰方遭中國大陸吸收，被控教唆在總統府特勤中心任職軍官的外甥王文彥刺探總統蔡英文接見美、日議員或官員等秘密行程資料未遂，一審兩人認罪，孫被依國安法等罪判刑3年4月，王1年10月、緩刑5年。台灣高等法院審理時，兩人翻供，王緩刑遭撤銷，高院更一審今改判孫2年8月、王1年4月刑。

孫翰方退伍後，至對岸一家律師事務所工作，參加台商聚會時認識方姓男子，方為陸方情報工作人員，並以每月上千至萬元不等人民幣引誘，孫答應刺探我國政府機密文書。因孫的外甥王文彥擔任過陳水扁、馬英九警衛官，與蔡英文憲兵指揮部警衛大隊警衛官，有機會接觸總統府機密，從2008年起，孫多次招待王到新加坡等地旅遊，想拉他刺探總統府機密。

孫翰方在2018年間也要求任職特勤中心的王文彥蒐集蔡英文私下接見美、日議員等不公開活動的資料，王因無能為力而作罷，但還是拿到了總統府侍衛長等人的職務、輪值表，便拿給孫翰方向方交差。

桃園地院認為孫曾任軍官，王則是特勤中心軍官，竟做出危害國家的事情，考量兩人自白刑，且王遭撤職，除判刑外，也追徵未扣案的147萬人民幣、67萬餘元台幣與美金2萬元。

兩人上訴後更易前詞，孫稱想交保才認罪，王則說因羈押超過3個月，喪失軍人身分而認罪。高院認為，孫曾任特勤警衛官、前總統隨扈，退役後卻罔顧國家栽培而背叛國家，與大陸廣東外聯辦合作牟利，為其發展組織、吸收現役軍人、交付秘密文書，嚴重危害國家安全。而王男案發時是職業軍人，曾任總統警衛官，應深知國家元首安全關乎國家政局穩定，且兩岸局勢緊張，他竟無視國家重大利益，多次接受免費家庭旅遊招待，枉顧軍人應守節操。

高院認為王文彥透過孫翰方轉交資料給大陸廣東外聯辦人員，危害國家安全甚鉅，行為嚴重侵害國家利益，一審時他因認罪獲緩刑，但上訴時竟翻異前詞，顯見無悔意，撤銷緩刑。