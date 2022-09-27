廠商滑倒骨折求償450萬 高島屋飲水機漏水判賠52萬

謝姓女子在大葉高島屋百貨中設櫃販售陶瓷藝品，前年底在樓梯間因飲水機漏水，滑到摔傷骨折，對高島屋求償459萬餘元，士林地院審理後，判高島屋應賠52萬餘元。

判決指出，謝女代表「藝東方」公司，在位於台北市士林區的「大葉高島屋」百貨公司內設櫃販售陶瓷藝品，2020年12月16日中午，謝女從百貨4樓走樓梯下樓，行經樓梯間飲水機放置處，因該飲水機每逢使用就漏水，清潔員鋪墊紙箱吸濕防滑，謝女踩過仍滑到摔傷，致左脛骨、腓骨閉鎖性骨折。

謝女認為，高島屋對於飲水機漏水致人員滑倒，未正面應對、善盡管理人義務，她從前年底休養至去年8月，醫療費12萬859元、就醫車資6600元、看護費51萬400元、工作收入損失295萬9441元、心理慰撫金100萬元，共計求償459萬7300元。

高島屋委任律師則說，「東京都」環保服務公司有多次得獎實績及國家認證，高島屋委託「東京都」公司設置專職清潔員打掃、巡檢整個百貨，每小時確認一次清潔狀況，確認紙板位置，若有不潔，高島屋即透過LINE通知到場清潔，已盡相當注意義務，謝女無權對高島屋請求損害賠償。