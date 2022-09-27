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保全公司欠國家464萬卻擺爛 還出招攔截執行署扣押命令
台中某保險公司楊姓負責人欠繳所得稅、罰鍰高達525件，累積欠國家464萬多元，行政執行署台中分署清查發現他2020年公司存款仍有近1600萬元，但楊不但不繳欠費，還積欠員工薪資，甚至串通公司保全攔截執行署寄給管委會的扣押命令，法院以楊惡意隱匿財產，裁定將其管收。
台中分署統計，楊男經營的保全公司從2008年起欠繳營利事業所得稅暨罰鍰，後包括使用牌照稅暨罰鍰、全民健康保險費用暨滯納金補充保險費、勞工退休金暨滯納金，及公路法罰鍰與汽車燃料使用費，零零總總高達525件，期間楊經催繳才清償28萬7309元，至今仍欠費464萬9825元。
台中分署說，至今多次通知楊男提出具體清償計畫，但楊不斷藉故推託，雖然曾要求分期，但才繳個一、二期就繼續拖延，執行署再清查他公司名下財產，發現2019曾有保全服務費用收入168萬2900元，未料楊卻只繳納3萬1202元欠費。
由於楊經營保全公司，對相關簽約的大樓管委會具有債權，台中分署為依法執行該債權，2020年11月26日起就義務人對第三人某社區管委會寄發扣押命令，依法扣下該管委會要繳給楊公司的保全管理費用。
但扣押命令寄發卻如石沈大海，直到再向第3人查詢今年6月23日才獲回覆，並經匿名檢舉才發現楊男為了規避欠費，竟命公司旗下派駐大樓的管理員，私下攔截台中分署的執行命令並隱匿不交予管委會，並營造出有送達假象，實際卻無法扣押財產。
台中分署經詢問楊經過，他空言辯稱不清楚、公司有負債等，至於2020年公司存款仍有1592萬多元，至今為何不見，楊都無法具體說明；法院認為楊有蓄意隱匿或處分義務人公司應供強制執行之財產，裁定將其管收。
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