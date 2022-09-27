快訊

關鍵錄音帶曝光！府院被爆施壓介入鏡電視案 蘇貞昌否認

直播／疫情仍處高原期！今本土+45608 境外+242 病歿+28

張國煒辭去立榮航空董事長 代管立榮的階段性任務完成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華航副機師偷腥惹炸彈威脅遭調職 高院逆轉判無效還要補薪資差

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

華航空A330機隊蘇姓副機師與空服員妻子結婚不久即劈腿另名黃姓空姐，離婚訴訟鬧得沸沸揚揚；華航認為蘇私生活混亂，還害員工屢受炸彈恐嚇威脅，考量飛航安全，將他調為航務員。蘇提回復原職訴訟，主張考核、調職處分無效，並追討離職證明書等，桃園地方法院判他敗訴，但台灣高等法院今改判「考丙」、調職均無效，華航須賠125萬餘元。

蘇姓男子去年考取民航特考，今年2月中旬成交通部民航局的航務檢查員，華航集團內部還議論是否會遭蘇「監管」。

蘇2012年與擔任空服員的妻子結婚，但翌年妻子就發現他和黃姓空姐在印尼雅加達通姦，蘇和黃女簽切結書，承諾不再出軌、破壞婚姻。不過蘇和黃女藕斷絲連，蘇妻還報警抓姦，但因屋內衛生紙上沒驗出兩人混合體液，檢方處分不起訴。民事部分，高院認為私會違反協議書內容，判黃女須賠償180萬元，蘇則要賠200萬元，蘇姓夫妻也離婚。

因華航以「言行不檢，影響公司聲譽或形象」為由，2018年2月對蘇記過2次，同年7月申誡2次，蘇自認與前妻訴訟與工作沒有關係，提內部申訴，華航則維持原處分。2019年1月，華航通知蘇考績丙等，且紀律人評會（DRB）決議以「妨害辦公場所秩序或不遵守工作場所規定」，記過2次並調認為航務員，蘇於同年10月21日申請退職。

蘇認為華航將他調為航務員，薪資大幅減少，且華航有權限把他轉調子公司台灣虎航才對，因此提回復原職訴訟。華航則認為蘇已經不是員工，起訴不合法。

桃院認為，華航在2016、2017年間多次收到「跟渣男飛不怕被航查嗎？我已經報民航局囉！恭喜您喔」「嗨！寶貝！我想我迫不急待弄到350去！哈哈哈，075/073/063/004 想被放炸彈嗎？還是想018 放炸彈？」、「若您要繼續助紂為虐，我就鎖定您班表，讓您墜機」等簡訊，2018年高雄客艙組員也收到「以華航副機師名號在交友網玩免錢…你們跟他飛到就是自己倒霉，小心炸彈喔！難保不會炸到無辜的人」訊息，婚外情事件引發飛安問題，基於企業經營自主權、業務上營運必要，調整蘇的職務未違反勞基法規定。

桃院也指華航與虎航的公司法人格，且調蘇到虎航，也無法免除飛安疑慮，沒調蘇到虎航當副機師，稱不上違反調動原則，判蘇敗訴。

蘇上訴，高院民事庭認為華航2018年間只收到3封威脅簡訊，約談蘇3次、召開1次DRB懲處，但華航以2018年內提及蘇威脅飛安炸彈簡訊的航班至少10個、機隊約談過4次、召開過2次DRB懲處，作為評定當年度考績的事實，顯然錯誤。

另華航於2018年1月DRB會議，已就蘇婚外情所衍生的紛爭究責、記過，因夫妻在返還房屋訴訟中，媒體報導她婚外情，又申誡2次，在打考績時又給不利評價，違反一事不二罰和禁止重複評價原則。因此考績處分應無效。

同時，高院也認為DRB組織不合法，調職處分無效，華航應該給付125萬7655元薪資差額。

中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院今● 圖／聯合報系資料照
中華航空A330機隊蘇姓前副機師因劈腿，使得華航不斷收到炸彈威脅簡訊，華航將蘇調為簽派中心航務員，蘇憤而離職。蘇提回復原職訴訟，一審敗訴，台灣高等法院今● 圖／聯合報系資料照

華航 炸彈 台灣虎航

延伸閱讀

華航簽約租6架飛機最後一場空 法院判民航局要還1.7億

全民權證／華航 選價內外10%

航空三雄迎解封 搶招機師

第四季東南亞航班大增5成 華航接力開航宿霧、清邁

相關新聞

論文案告週刊加重誹謗 高虹安：我與張淑娟感同身受

鏡週刊日前報導民眾黨新竹市長參選人高虹安的美國辛辛那提大學的博士論文涉及抄襲、侵犯資策會智慧財產權，高虹安今天前往台北地...

狂收釣魚網址？台積都曾中毒停機 你該做的「零信任」4件事

政府管制中國資通產品，卻連帳號密碼都不換，公私機構飽受駭客攻擊勒索，民眾老收到釣魚簡訊。要達到真正的資安，得從對所有人都「零信任」做起，內有自我檢視清單。

廠商滑倒骨折求償450萬 高島屋飲水機漏水判賠52萬

謝姓女子在大葉高島屋百貨中設櫃販售陶瓷藝品，前年底在樓梯間因飲水機漏水，滑到摔傷骨折，對高島屋求償459萬餘元，士林地院...

保全公司欠國家464萬卻擺爛 還出招攔截執行署扣押命令

台中某保險公司楊姓負責人欠繳所得稅、罰鍰高達525件，累積欠國家464萬多元，行政執行署台中分署清查發現他2020年公司...

華航副機師偷腥惹炸彈威脅遭調職 高院逆轉判無效還要補薪資差

中華航空A330機隊蘇姓副機師與空服員妻子結婚不久即劈腿另名黃姓空姐，離婚訴訟鬧得沸沸揚揚；華航認為蘇私生活混亂，還害員...

影／桃園4移工酒駕雙載被攔 爛醉乘客又騎車 警傻眼逮人

桃園市桃園區4名移工今深夜騎2電動車，沿路搖晃遭警方攔停，2駕駛因酒駕被逮，但後座2移工疑不清楚同鄉被抓原因，逕自騎車要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。