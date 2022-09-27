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影／桃園4移工酒駕雙載被攔 爛醉乘客又騎車 警傻眼逮人

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市桃園區4名移工今深夜騎2電動車，沿路搖晃遭警方攔停，2駕駛因酒駕被逮，但後座2移工疑不清楚同鄉被抓原因，逕自騎車要離去，馬上又被員警攔下，酒測值分別高達每公升1.26、0.45毫克，4人便一同被帶回派出所，全案依公共危險罪嫌送辦。

桃園警分局大樹派出所員警劉昊及蔡家奇今凌晨3時許巡邏時，在桃鶯路發現4名印尼籍移工分乘兩輛電動車，行進間搖晃不穩，立即攔下盤查，其中來自鶯歌的駕駛阿努（24歲）及阿力（24歲）滿身酒氣，經酒測分別為每公升0.45毫克、0.47毫克，均依法逮捕。

另兩名後載的移工阿尼（24歲）及阿萬（28歲）住八德，兩人用印尼語交談後，準備將電動車牽走，員警先將他們攔下告誡，提醒酒後不能騎車，也先以測試棒證實都有酒精反應，但兩人卻趁員警不注意，默默騎上電動車離開。

員警見狀馬上將兩人攔下，經實施酒測阿尼測試值每公升0.45毫克，阿萬更高達1.26毫克，統統觸法。

警方將眾人一起帶回派出所，經翻譯瞭解，原來阿萬、阿尼以為同鄉是失聯被抓，想幫他們把電動車騎回公司保管，雖知道不能酒駕，但以為「沒有酒醉」就不算酒駕，讓員警當場傻眼，詢後全案依公共危險罪嫌移送法辦。

警方呼籲，酒後切勿駕駛動力車輛，以免危害自身及他人生命安全，警方將持續將加強取締酒後駕車力度，請民眾勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

4名印尼移工今凌晨在大樹派出所轄區酒駕被攔，2名乘客疑不熟規定，牽車後騎車離開，結果也一併被依公共危險罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝
4名印尼移工今凌晨在大樹派出所轄區酒駕被攔，2名乘客疑不熟規定，牽車後騎車離開，結果也一併被依公共危險罪嫌送辦。記者楊湛華／翻攝

移工 桃園 酒駕

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