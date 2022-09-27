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台南男失業多月走頭無路 攔路搶奪輪椅熟人財物充饑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓男子失業數月三餐不濟，認識邱姓女子因身體障礙需乘坐輪椅及上下班路線，今年1月底在其住處附近等待她出現，即衝出搶走電動輪椅上的側背包，僅花8秒得手17萬多元後花了289元充饑，他坦承犯行且與邱女和解，法官認他犯搶奪罪處10月，緩刑2年，提供80小時義務勞務。

案發後，陳男騎乘機車逃逸，邱女報警處理，員警依現場監視器錄影畫面，3小時後到陳男租屋處，他眼看警方已經找上門，自知難逃法網，隨即開門讓警方進入居所，起出該側背包及現金17萬多元、玉佩1個等贓物。

陳男表示，他因為沒錢吃飯，本來想跟邱婦借錢，但因為她跟前妻關係不好，他覺得借不到，所以改用搶的。他說，得手贓款花了289元到超商買東西吃。

台南地院合議庭勘驗現場監視器錄影畫面，發現陳男在路旁徘徊等待邱女，見邱女乘坐電動輪椅來到，即向前彎腰攔住邱女，電動輪椅前進一段距離後停下，邱女坐在輪椅上與陳男有拉扯動作，前後8秒鐘拉扯過程中輪椅並無移動、翻動情形，之後陳男手持某物離開，邱女仍坐在輪椅上，並未摔倒在地。

合議庭認陳男使用力道並非強勁，邱女也未奮力掙扎，否則輪椅應至少有滑動情形，改以搶奪論罪。

合議庭審酌，陳男案發時因失業數月，積欠房租且三餐不濟，始以搶奪他人財物方式獲取金錢的犯罪動機，所搶奪現金金額不低，惟除已花用現金289元之外，其餘現金及物品均已發還邱女。陳男犯後坦承犯行，並與邱女調解成立，表示願意原諒陳男。法官認他犯搶奪罪處10月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並提供80小時的義務勞務。

台南地院審酌，陳男因失業數月，積欠房租且三餐不濟，始以搶奪他人財物的犯罪動機，並與邱女調解成立，認他犯搶奪罪處10月，緩刑2年，並提供80小時的義務勞務。圖／本報資料照
台南地院審酌，陳男因失業數月，積欠房租且三餐不濟，始以搶奪他人財物的犯罪動機，並與邱女調解成立，認他犯搶奪罪處10月，緩刑2年，並提供80小時的義務勞務。圖／本報資料照

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