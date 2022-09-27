四海幫插旗屏東原鄉 原民坑殺原民 族人慘淪提款機

屏東綽號「豪哥」的排灣族陳姓男子，對外以「四海幫海神會」分會長自居，吸收部落族人回鄉經營高利貸，年利高達360%，有人借貸4萬元，還款20萬竟還積欠30萬，將故鄉族人當成「提款機」予取予求，有人逼得走投無路報警，警方獲報循線逮到陳男等9人到案，訊後依組織犯罪條例、重利等罪嫌移送偵辦。

26歲陳男是來義鄉排灣族人，陳被四海幫吸收後，熟知部落族人金錢狀況，鎖定族人善良、單純心理，與李姓同鄉等9人共組暴力集團，先放貸給缺錢族人，還不出錢動輒暴力相向，逼族人還款，由於陳男對外以「四海幫」分會長自居，嚇得族人敢怒不敢言。

警方調查，陳男等人月利高達30%，年利360%，有族人小額借貸數萬元，每月按期還款債務卻越滾越大，借貸4萬還款20萬後，竟還積欠陳男等人30萬元，宛如將定期還款的族人當成「提款機」，永遠沒有清償的機會。

為了取信族人，部落婚喪喜慶陳男等人還會穿著海神會制服到場致意，甚至救助弱勢族人，以公益形象化解族人疑慮，以大善人形象示人，實則暗地從事高利貸放款。

最後有被害人逼得走投無路報警，屏東縣警方與刑事局南部打擊犯罪中心共組專案小組，日前兵分多路拘提陳男等9名集團人員到案，查扣電腦主機、球棒等物。

據了解，由於有被害人還不出款項，陳男等人還提供訊息，鼓勵族人可赴柬埔寨工作，賺錢後再按月還款，所幸集團被警方查獲前，未有其他欠款原住民族人上當。寧願到工地打零工，也不願跑到東南亞工作還錢。

警方表示，目前已有5名被害人報警，另清查陳男等人逼簽的本票，粗估應有30人受害，欠款金額高達上千萬。