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高雄男第四度酒駕遭逮 上銬時自嘲「衰成這樣、死好！」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄55歲張姓男子有酒駕前科，日前凌晨與友人相約喝酒，返家途中，因轉彎未打方向燈遭警攔查，他當下坦承飲酒，經酒測發現超標，卻辯稱只喝一點點；警另查出，這是第四度酒駕遭逮，上銬當下，還不斷自言自語說著「衰成這樣、遇到就遇到了、死好」，警詢後，將他依法函送。

岡山警分局梓官分駐所9月23日凌晨3時許，巡邏行經梓官區梓官路段時，發現張男獨自騎著電動單車，因轉彎時未打方向燈，便上前攔查。

當下因張男面有酒容，且說話口齒不清，不時還散發出濃厚酒味，警一問之下才坦承飲酒，經酒測，發現酒測值達每公升0.60毫克明顯違法，但他卻辯稱，「只喝一點點，怎麼可能0.60」。

據悉，張男當晚到橋頭區跟友人飲酒，喝了約3、4瓶啤酒，直到凌晨3時許離開，因騎電動自行車未打方向燈遭攔查，發現酒駕，另查出他還曾2011年、2014年及2017年因酒駕涉公共危險罪遭判刑。

被逮當下，警告知權益時，張男還不斷以台語自言自語說著「好啦、好啦、被關過了還會不了解嗎？」更自嘲自己「衰成這樣、遇到就遇到了、死好」；警詢後，將他依公共危險罪嫌移送。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

高雄55歲張姓男子日前第四度酒駕遭逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄55歲張姓男子日前第四度酒駕遭逮。記者陳弘逸／翻攝
高雄55歲張姓男子日前第四度酒駕遭逮。記者陳弘逸／翻攝
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酒駕 酒測 電動自行車

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