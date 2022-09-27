聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄男第四度酒駕遭逮 上銬時自嘲「衰成這樣、死好！」
高雄55歲張姓男子有酒駕前科，日前凌晨與友人相約喝酒，返家途中，因轉彎未打方向燈遭警攔查，他當下坦承飲酒，經酒測發現超標，卻辯稱只喝一點點；警另查出，這是第四度酒駕遭逮，上銬當下，還不斷自言自語說著「衰成這樣、遇到就遇到了、死好」，警詢後，將他依法函送。
岡山警分局梓官分駐所9月23日凌晨3時許，巡邏行經梓官區梓官路段時，發現張男獨自騎著電動單車，因轉彎時未打方向燈，便上前攔查。
當下因張男面有酒容，且說話口齒不清，不時還散發出濃厚酒味，警一問之下才坦承飲酒，經酒測，發現酒測值達每公升0.60毫克明顯違法，但他卻辯稱，「只喝一點點，怎麼可能0.60」。
據悉，張男當晚到橋頭區跟友人飲酒，喝了約3、4瓶啤酒，直到凌晨3時許離開，因騎電動自行車未打方向燈遭攔查，發現酒駕，另查出他還曾2011年、2014年及2017年因酒駕涉公共危險罪遭判刑。
被逮當下，警告知權益時，張男還不斷以台語自言自語說著「好啦、好啦、被關過了還會不了解嗎？」更自嘲自己「衰成這樣、遇到就遇到了、死好」；警詢後，將他依公共危險罪嫌移送。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言