台大醫學生確診想早一天解隔 打官司「我能判讀快篩」被駁回

台大醫學系某學生本月18日快篩呈陽性，隔天掛號由診所線上看診，他不滿台北市政府衛生局以看診日起算為居家隔離日第0天，主張自己是醫學系學生，有能力判讀快篩結果，聲請提審，請求更正隔離日期，台北地方法院裁定駁回，可抗告。

學生主張，因家人本月16日出現類似流感症狀，快篩結果為陽性，他成為密切接觸者，而自己18日也快篩陽性，因當天是周日，診所掛號不易，他便隔天才掛號線上看診，並由診所通報衛生局。

他認為自己是醫學系學生，有能力判讀快篩結果，他18日開始出現呼吸道症狀，快篩陽性且有接觸史，應可認定18日即為新冠肺炎確診者，但衛生局仍以看診日做為居家隔離第0天，聲請提審請求更正隔離日期。

衛生局指出，目前居家隔離仍以快篩陽性看診日起算第0天，民眾除視訊看診，也可利用急診視訊看診，衛生局是依法行政。

法院認為，依目前居家隔離相關規定，快篩陽性需透過遠距門診醫療，由醫師協助確認快篩結果、是否確診新冠肺炎，並非以病患快篩顯示陽性或自行評估發病為準。