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全國監獄海選競賽 窗外有藍天書法特展移師桃檢

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

台灣法學領航協會舉辦「窗外有藍天」全國矯正機關收容人書法比賽，今在桃園地檢署展出35件優選得獎作品，行、草、楷、隸及創意字體掛滿長廊，不少檢察官、書記官稱讚連連，感覺身心在緊湊的調查工作中得到沉澱平靜。

台灣法學領航協會理事長、前法務部長曾勇夫表示，此次比賽請到書法大師林隆達擔任評審，過程十分嚴謹，先是全國各監所提供作品海選，挑出100件佳作進入複賽，再由協會專人赴監所當面複試防弊，才選出35件作品。

曾勇夫感謝桃園地檢署檢察長余秀端及署內人員規畫，提供空間策展，讓收容人的心境改變轉換，能回饋給司法調查偵辦的第一線人員。

「收容人希望改邪歸正，書法不失是一個好方法。」林隆達說，寫書法必須要先把心定下來，定下來之後才有辦法臨摹或書寫作品，在這樣的過程當中，人的情緒會有所沉澱，加上古聖先賢的佳作名句，自然會有一種潛移默化的功能，引導人向善改進。

桃園地檢署襄閱主任檢察官李允煉表示，協會此次全國巡迴特展只有彰化和桃園地檢署參展，對桃檢來說，實在非常榮幸。而且，此次展出的35件作品各自有特色，能夠使人心情沉澱平靜，對繁重辛勞的司法偵查工作而言，無疑是很好的調劑品，提升休息後的工作效率，甚至突破偵辦案件瓶頸。

桃園地檢署今展出「窗外有藍天」全國監所收容人書法比賽作品，襄閱主任檢察官李允煉（前排右1）與台灣法學領航協會理事長、前法務部長曾勇夫（右2）等人在開幕儀式上合影留念。記者陳俊智／攝影
桃園地檢署今展出「窗外有藍天」全國監所收容人書法比賽作品，襄閱主任檢察官李允煉（前排右1）與台灣法學領航協會理事長、前法務部長曾勇夫（右2）等人在開幕儀式上合影留念。記者陳俊智／攝影
「窗外有藍天」全國監所收容人書法比賽今在桃園地檢署展出35件優選佳作，襄閱主任檢察官李允煉（前排右1）與台灣法學領航協會理事長、前法務部長曾勇夫（右2）等人在開幕儀式上合影留念。記者陳俊智／攝影
「窗外有藍天」全國監所收容人書法比賽今在桃園地檢署展出35件優選佳作，襄閱主任檢察官李允煉（前排右1）與台灣法學領航協會理事長、前法務部長曾勇夫（右2）等人在開幕儀式上合影留念。記者陳俊智／攝影
書法大師林榮達（右）引領矯正機關人員如何欣賞收容人作品。記者陳俊智／攝影
書法大師林榮達（右）引領矯正機關人員如何欣賞收容人作品。記者陳俊智／攝影
「窗外有藍天」全國監所收容人書法比賽今在桃園地檢署展出35件優選佳作，襄閱主任檢察官李允煉（右）致贈感謝狀給台灣法學領航協會理事長、前法務部長曾勇夫。記者陳俊智／攝影
「窗外有藍天」全國監所收容人書法比賽今在桃園地檢署展出35件優選佳作，襄閱主任檢察官李允煉（右）致贈感謝狀給台灣法學領航協會理事長、前法務部長曾勇夫。記者陳俊智／攝影

桃園 司法

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