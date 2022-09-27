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桃園婦遭假郵局騙錢 警打臉「營業時間都搞錯」阻詐

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市龜山區一名婦人昨晚在銀行操作ATM，一邊講電話，引起巡邏員警關切，她自稱網購買鞋異常擔心被扣款1萬多元，但依指示匯款3次都失敗；員警接過電話，發現對方自稱郵局、操大陸口音，反問他「郵局晚上有上班嗎？」後被掛斷，婦人這才恍然大悟，保住血汗錢。

龜山警分局大華派出所警員蔡文豪昨晚8時30分執行金融守望勤務，巡經龜山區文化二路某銀行ATM提款機前，見來自新北的徐姓婦人（57歲）神情緊張，邊接電話邊依照指示操作ATM，懷疑她遭詐，立即上前詢問。徐婦表示，對方自稱郵局客服人員。

員警接過手機，發現電話另一頭傳來大陸口音，極可能是詐騙，便說「我是警察，郵局晚上有上班嗎？」對方聞聲立即掛掉電話。

據了解，桃園郵局正常下午5時下班，桃園總局夜間有到7時30分，對岸詐團顯然不知道台灣郵局營業時間，才搞烏龍。

徐婦向員警表示，自己昨（26）下午4時許接到自稱網路鞋店來電，告知網購買鞋訂單被工作人員誤設成1萬多元，需要操作ATM才可解除設定，擔心被扣款，才到公司附近的銀行ATM依指示操作，但匯了3次都沒成功。

警方告知這是詐騙，協助將帳戶列為警示帳戶，同時協助婦人提告詐欺；徐婦感謝員警在她匯款前及時幫助，帳戶內5萬多元分文未少。

大華所長鄒安晴呼籲，詐騙集團手法不斷推陳出新，如有接獲疑似詐騙訊息，務必提高警覺，請遵循「冷靜」思緒、「查證」虛實、「報警」處理的防詐騙三步驟，並多方查證（165反詐騙專線、派出所查問），防杜所有詐騙犯罪，保護自己的財產。

徐姓婦人昨依詐團指示要匯款，所幸3度操作失敗，後來被大華所員警及時阻止。幾週楊湛華／翻攝
徐姓婦人昨依詐團指示要匯款，所幸3度操作失敗，後來被大華所員警及時阻止。幾週楊湛華／翻攝
徐姓婦人昨依詐團指示要匯款，所幸3度操作失敗，後來被大華所員警及時阻止。幾週楊湛華／翻攝
徐姓婦人昨依詐團指示要匯款，所幸3度操作失敗，後來被大華所員警及時阻止。幾週楊湛華／翻攝

詐騙集團 郵局 桃園

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