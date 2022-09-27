越南僑生歡愛高中女3天被控性侵 不知年齡獲無罪

越南籍黃姓男子是僑生，2019年間來台就學，前年底在彰化某公司建教合作，在公司認識就讀高中的15歲少女，雙方在同年底連續3日發生性關係，不過少女家長發現後，認為小孩未成年，提出性侵告訴，但黃否認性交時知道少女未滿16歲，一、二審都採信黃說詞，認定兩國民情不同，黃知少女讀高中，不一定知道未滿16歲，判無罪。

判決指出，越南籍黃姓男子（18歲）是僑生，2019年7月間來台就學，有中文溝通能力，前年底黃前往彰化現某公司建教合作，住在公司宿舍3樓，期間一名就讀高中的15歲少年，也在該公司建教合作，為期2周，住在宿舍2樓，黃認識少女後，雙方在公司宿舍內，連續3日發生性關係，少女家長發現後，提出性侵告訴。

少女指控黃，在IG交談時，已知她年齡為15歲，還說黃在公司上班時，會幫忙打卡，而打卡資料上面寫有年齡，所以黃知道她實際年齡，卻仍與她發生關係。

不過黃都否認知情，辯稱在越南能到公司上班的學生，都是年滿16歲的，未滿16歲的可打臨時工，類型是買飲料、吃的，餐廳服務生等等，不會到公司上班。

一、二審都認定，雖然少女有證稱，黃在發生關係時知道年齡，不過檢視雙方IG對話紀錄，全案是在案發後，少女與黃對話時，傳訊「我15，你不知道嗎」，黃回復「不知道，明明你先約的，你要害死我嗎」。

另外，根據二人建教合作公司的打卡資料，上面並沒有記載年齡資料，黃也否認幫少女打卡。