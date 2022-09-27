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冒名「顏清標」猛寄恐嚇信 退休老師吃上20罪判1年10月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中李姓退休老師看政論節目對時事不滿，假冒顏清標名義寄信給總太建設要董事長稱「捐1億給媽祖，否則送慶記給您」，又偽造鎮瀾宮名義恐嚇朱立倫、柯文哲及多名國民黨立委；法院認為，李翁犯後雖坦承，但動機可議、犯罪次數不少，依20個偽造文書、恐嚇罪判他1年10月，可上訴。

檢方起訴指出，李翁（71歲）因本身政治傾向對政治人物不滿，去年12月陸續偽造國民黨、廉政署名義，寄信到台中市政府市長信箱稱「驢X厭，小心狗命」、「政商勾結、黑金惡霸」，或附上手掌心畫有FUCK圖片。

李又繼續偽造國民黨、顏清標或是大甲鎮瀾宮名義，寄信恐嚇總太建設董事長稱「捐1億現金給媽祖，否則送慶記給您」、「限72小時用行李箱裝現金到市長官邸」、「小心狗命」等。

檢警還查出，李持續偽造鎮瀾宮寄信給國民黨主席朱立倫、台北市長柯文哲、立委鄭麗文、立委葉毓蘭、立委傅崐萁及台中多名局處首長，除多有出言恐嚇還命對方要捐數十萬元給鎮瀾宮。

案發後包括顏清標、鄭麗文、葉毓蘭及總太建設吳姓董事長等4人有對李翁提告；李翁在警詢、偵查時審理時坦承不諱，並有相關信件、監視器畫面及指紋鑑定佐證。

法院認定，李翁一共觸犯18個偽造文書罪、2個恐嚇罪，被害人不同且犯罪時間、地點也不同，是犯意各別、行為互疏，應分論併罰。

法院審酌，李翁僅對部分政治人物不滿就冒名寄恐嚇信，犯罪動機可議，且犯罪次數不少、情節非輕，事後也沒有和解，而李的辯護人雖替他求緩刑，但法院認為李犯罪多達20次，認為不適當宣告緩刑，依偽造文書、恐嚇等20罪判他1年10月，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

恐嚇 鎮瀾宮 國民黨

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