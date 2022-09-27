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與警口角後被「大外割」還遭控襲警 法官看密錄器後判他無罪

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

周姓駕駛疑違規臨停遭驅趕，與員警言語衝突，警方控周襲警，檢方起訴周「於逮捕過程中極力掙扎並反抗」致警察負傷，犯妨害公務罪；台北地院勘驗公務蒐證影音檔案，認客觀事實與勘驗筆錄違背，判周無罪。可上訴。

周2022年1月27日晚間8時10分，在台北市松山區一處疑違規停車，松山分局三民派出所陳姓員警前往處理。

檢察官指控，周對員警施強暴脅迫，以身軀故意碰撞、推擠、頂撞陳員，妨害陳執行公務，陳當場逮捕周，周於逮捕過程中極力掙扎並反抗，致陳右手擦傷，周犯對於公務員依法執行職務時施強暴脅迫罪。

周被起訴，送進法院審判，他堅詞否認妨害公務，辯稱沒有以起訴書所記載的強暴手段妨害員警執法。

法官今年7月13日勘驗蒐證檔案，發現陳姓員警說「你要不要移走，你不移走我開單了」，周說「那裡是黃線，看清楚」，陳說「紅線」…，幾波言詞交鋒，陳姓員警以右手環住周的脖子，以左手抓住周的右臂，以大外割將周重摔在地，周背部著地，持續躺在地上。

檔案顯示，後來雙方靜止40秒再互嗆「怎樣？」又過1分鐘，另2名員警到場詢問周的狀況，1名警察將周拉起身持續問話，過程中，陳姓員警與周仍有言語爭執，直到檔案播放完畢。

法官認為，依勘驗結果，周疑似違停遭勸導時，因情緒失控與員警爆發口角衝突，但未見周有「揮舞肢體」、「推打」、「扭打」、「拉扯」或將警員推倒在地等主動攻擊行為。

判決指出，周在客觀上顯然不是強暴脅迫，主觀上也難以認定有妨害公務的故意，檢察官在起訴書記載「被告於逮捕過程中極力掙扎並反抗」，與勘驗筆錄呈現的客觀事實違背，判周無罪。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

妨害公務 警察 檢察官

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