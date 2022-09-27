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待遣返大陸人士住專勤隊備勤室軟禁？移民署：合乎規定

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

有人向網路媒體爆料，指今年初移民署依「金門協議」遣返21名大陸偷渡客，其中有8人以「收容替代」住進宜蘭專勤隊備勤室兩個月，不但排擠原本專勤隊人員權益，期間外出還由移民官陪同成為貼身保母。北區事務大隊指出，入住專勤隊備勤室的確首例，但收容替代由民間非政府組織具保，不是報導說的當事人給自己具保，整起入住事宜有制定計畫報准執行。

據ETtoday報導，爆料人指出，去年大陸籍顏姓男子與其他7名大陸漁工，在馬祖海域要走私台灣日用品到大陸，遭馬祖海巡隊查獲。8名大陸人被送回台灣本島後，去年11月，移民署北區事務大隊指示清空宜蘭專勤隊備勤室，備勤室的移民署人員只好搬到其他地方。

顏姓男子等8名大陸人士搬進備勤室後，平時被鎖在房內、有人看管，外出購物、逛夜市、唱歌、釣魚，還由移民官開公務車陪同，爆料者說公務機關淪為宿舍、司法警察成為貼身保母。爆料人表示，8名大陸人住了兩個月，今年初按金門協議遣返大陸。

北區事務大隊指出，整起入住事宜有制定計畫報准執行。至於以公務車載送出入，是因專勤隊地處偏遠，屬於勤務一環，8人熟悉環境並取得信任後就能自由外出。另外逛夜市是購買生活用品，所謂的釣魚，是因8人經過海邊撿漁網撈魚。

移民署對此回應：

一、未經許可進入台灣地區的大陸地區人民，經司法機關判決及執行完畢後，依規定由移民署收容並依兩岸金門協議執行遣送。

二、本案8名大陸地區人民在等候遣送期間，因經濟困難且適逢疫情期間，移民署基於人道考量，協助安排住居所並給予適當生活照顧。

三、移民署嚴正聲明，過程合於規定，且充分尊重當事人意願，絕無不法。

有關收容替代處分是指受收容人未經裁定延長收容或收容時間已滿，依法只能以人保、錢保方式釋放，再定期與移民署相關單位聯繫，確認行蹤。依照現行法規，收容最多只能一百天，收容人離開後，平常由外勤隊員用電話聯繫下落，目前很多待遣返的外籍人士都是以此方式在外活動。

移民署 馬祖

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